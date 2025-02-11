Δικογραφία σχηματίστηκε, αυτόφωρης διαδικασίας, από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, σε βάρος δύο (2) αλλοδαπών για –κατά περίπτωση– κλοπή και απείθεια, ενώ σε βάρος ενός από τους συλληφθέντες εκκρεμούσε και καταδικαστική απόφαση.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την έρευνα, γυναίκα αφαίρεσε από οικία, όπου εργαζόταν ως οικιακή βοηθός, κοσμήματα και ασημικά σκεύη συνολικής αξίας 8.000 ευρώ.

Η συγκεκριμένη εντοπίστηκε το μεσημέρι χθες (10/02) σε περιοχή της Αθήνας και προσήχθη, ενώ σε επακόλουθη έρευνα σε οικία εντοπίστηκε άλλος αλλοδαπός – συγγενικό πρόσωπο της κατηγορούμενης- ο οποίος δεν υπάκουσε στις εντολές των αστυνομικών, αρνούμενος την παροχή συνδρομής για την είσοδο και διενέργεια της έρευνας.

Τι βρέθηκε στις έρευνες

Οι συγκεκριμένοι συνελήφθησαν, ενώ κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στην οικία, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

πλήθος χρυσαφικών και κοσμημάτων, επώνυμων γυναικείων τσαντών, και επώνυμων ρολογιών,

πλήθος διαρρηκτικών εργαλείων,

το χρηματικό ποσό των 450 ευρώ,

το χρηματικό ποσό των 69 δολαρίων Η.Π.Α.

αναδιπλούμενο μαχαίρι συνολικού ανοικτού μήκους -22- εκατοστών,

αναλογικός φορητός ασύρματος,

τηλεφωνικές συσκευές και κάρτες SIM και

3 ζευγάρια ασύρματων ακουστικών.

Επιπλέον, όπως προέκυψε, σε βάρος του αλλοδαπού εκκρεμούσε βούλευμα Συμβουλίου Εφετών Αθηνών, το οποίο διατάσσει τη σύλληψη και αντικατάσταση των περιοριστικών όρων που του είχαν επιβληθεί δυνάμει σχετικής διάταξης για βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων και κλοπή με προσωρινή κράτηση.

Σημειώνεται ότι, οι κατηγορούμενοι έχουν απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για ομοειδή και έτερα αδικήματα.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Πηγή: skai.gr

