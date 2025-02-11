Τις θέσεις και τις αποφάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ) για τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες για την τραγωδία των Τεμπών γνωστοποίησε η Συνομοσπονδία, ξεκαθαρίζοντας ότι θα συμμετάσχει και θα καλέσει και με απεργιακή κινητοποίηση τους εργαζόμενους όλης της χώρας να βρεθούν στους χώρους συγκέντρωσης την ημέρα και ώρα που θα υποδείξει ο σύλλογος των συγγενών των θυμάτων των Τεμπών.

Συγκεκριμένα, η ΓΣΕΕ ανακοίνωσε τα εξής:

«Δεν θα μας υποδείξει κανένας επαγγελματίας της παραπολιτικής επικοινωνίας τι θα κάνουμε και πώς θα το κάνουμε.

- Δεν θα στοιχηθούμε πίσω από οποιονδήποτε, που επιχειρεί να υποβαθμίσει ή να ποδηγετήσει την αυθόρμητη κίνηση εκατοντάδων χιλιάδων πολιτών, που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του συλλόγου των συγγενών, με το σύνθημα "ΔΕΝ ΕΧΩ ΟΞΥΓΟΝΟ".

- Θα είμαστε απέναντι σε όλους όσοι επιχειρούν να χτίσουν επιχειρήματα και συντεχνιακές διεκδικήσεις πάνω στους αδικοχαμένους της τραγωδίας των Τεμπών.

- Είμαστε ανυστερόβουλα, χωρίς φανφαρονισμούς και άλλες σκέψεις, με τους ανθρώπους που βγαίνουν στους δρόμους και απαιτούν:

Να λάμψει η αλήθεια για την τραγωδία- ΚΑΝΕΝΑΣ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ-ΚΑΜΙΑ ΣΥΓΚΑΛΥΨΗ.

Να αποκαλυφθούν και να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι της τραγωδίας, όσο ψηλά κι αν βρίσκονται.

Να ληφθούν αποφάσεις και να γίνει ό,τι απαιτείται, ώστε να διασφαλιστεί η ασφάλεια όλων των μεταφορών (οδικών, σταθερής τροχιάς κ.ά.), ώστε η χώρα και η κοινωνία να μην θρηνήσει άλλα θύματα και οι πολίτες να αισθάνονται και να είναι ασφαλείς.

Με άλλα λόγια... Να λειτουργήσει επιτέλους το κράτος δικαίου».

Υ.Γ. Ελπίζουμε να μην χρειαστεί να επανέλθουμε για αυτονόητα ζητήματα...»

«Κατά τη διάρκεια της απεργιακής μας κινητοποίησης, όταν αυτή πραγματοποιηθεί, ζητάμε από τους συναδέλφους μας των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς να εργαστούν, ακόμα και ως απεργοί, προκειμένου να διευκολύνουν την προσέλευση των πολιτών» σημειώνει η ΓΣΕΕ.

Πηγή: skai.gr

