Συνεχείς είναι οι σεισμικές δονήσεις στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Σαντορίνης και Αμοργού.

Στις 13:43 σημειώθηκε σεισμός 4,8 βαθμών, ο τρίτος του ίδιου μεγέθους από το πρωί, με επίκεντρο ανοιχτά της Αμοργού. Έγινε μάλιστα αισθητός και στην Αττική. Ακολούθησαν άλλοι τρεις: Ένας, 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ λίγο μετά τις 14.30 το μεσημέρι, ένας στις 16:19 μεγέθους 4,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και άλλος ένας στις 17:10 το απόγευμα μεγέθους 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Παράλληλα, σεισμός 4.1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ 12 Χλμ. ΝΝΔ της Αρκεσίνης Αμοργού σημειώθηκε 20 λεπτά πριν τις 20.00 το βράδυ.

Χθες το βράδυ καταγράφηκε ο ισχυρότερος σεισμός από την έναρξη του φαινομένου, μεγέθους 5,3 Ρίχτερ και ακολούθησε άλλος μεγέθους 5 Ρίχτερ, αναστατώνοντας τους κατοίκους.

Το βράδυ της Δευτέρας έγιναν τουλάχιστον 15 σεισμοί πάνω από 4 Ρίχτερ, ενώ μέσα σε δύο ώρες, από 7:15 - 9:15 το πρωί της Τρίτης, σημειώθηκαν 8 δονήσεις άνω των 4 βαθμών.

Έκτακτα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων στον Δήμο Θήρας

Τη λήψη μέτρων για τη στήριξη των εργαζομένων στον Δήμο Θήρας, ανακοίνωσε το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Δείτε αναλυτικά τα μέτρα εδώ.

Πάνω από 14.000 σεισμοί

Σύμφωνα με τη σημερινή ανακοίνωση του ΕΚΠΑ, από τις 26 Ιανουαρίου έως και τις 9 Φεβρουαρίου, έχουν γίνει στη ζώνη Σαντορίνης - Αμοργού συνολικά πάνω από 14.00 σεισμοί.

Τονίζεται πως δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο να ακολουθήσει κύριος σεισμός. Αν και σε μεγάλο μέρος της η σεισμική δραστηριότητα παραμένει ενεργή σε ένα τμήμα μήκους ~12 km νοτιοδυτικά της Ανύδρου, όπως και τις προηγούμενες ημέρες, τα επίκεντρα των μεγαλύτερων σεισμών εντοπίζονται βορειοανατολικά της Ανύδρου.

