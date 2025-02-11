Παλιρροιογράφο εγκατέστησε στη βορειοανατολική ακτή της Σαντορίνης το Εθνικό Κέντρο Προειδοποίησης Τσουνάμι (ΕΚΠΤ) του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΓΙ/ΕΑΑ) .

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, σε συνέχεια της αυξημένης σεισμικής δραστηριότητας που έχει καταγραφεί την τελευταία εβδομάδα μεταξύ της Σαντορίνης και της Αμοργού, το Εθνικό Κέντρο Προειδοποίησης Τσουνάμι, του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ανέλαβε δράση εγκαθιστώντας παλιρροιογράφο σε ένα μικρό αλιευτικό καταφύγιο στη βορειοανατολική ακτή της Σαντορίνης.

Επίσης, παρέδωσε στις Αρχές ενημερωτικό υλικό σχετικά με τη λειτουργία του ΕΚΠΤ, αλλά και γενικές οδηγίες με τα μέτρα αυτοπροστασίας για τον κίνδυνο των τσουνάμι.

Στην ανακοίνωση τονίζεται ότι η επιλογή της συγκεκριμένης τοποθεσίας, που βρίσκεται στο πλησιέστερο δυνατό σημείο από την εστία της συνεχιζόμενης σεισμικής δραστηριότητας, έχει ως κύριο στόχο την έγκαιρη καταγραφή και επισκόπηση των μεταβολών στη στάθμη της θάλασσας.

Με την προσθήκη αυτού του σταθμού, το δίκτυο παλιρροιογράφων που υλοποιεί το ΕΚΠΤ από το 2013 πυκνώνεται περαιτέρω, αριθμώντας αυτήν τη στιγμή 16 σταθμούς. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ο πρώτος παλιρροιογραφικός σταθμός του ΓΙ/ΕΑΑ είχε εγκατασταθεί στη Σαντορίνη το 2013, αλλά στα τέλη του 2017 η λειτουργία του διακόπηκε λόγω συσσωρευμένων αστοχιών από τη συνεχή έκθεση σε ακραίες καιρικές συνθήκες, που τον κατέστησαν αναξιόπιστο για μετρήσεις.

Η εγκατάσταση έγινε σε συνεννόηση με τον αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Θήρας, Ιάκωβο Λιγνό και τον πρόεδρο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας, Γεώργιο Νομικό. Για τις εργασίες εγκατάστασης μετέβη στο πεδίο κλιμάκιο του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου αποτελούμενο από τους δρ. Νίκο Καλλιγέρη, κύριο ερευνητή ΓΙ/ΕΑΑ και Στέλιο Πολυμενάκο, ηλεκτρολόγο μηχανικό ΕΜΠ, εξωτερικό συνεργάτη ΓΙ/ΕΑΑ, ενώ για την ένταξη του σταθμού στο επιχειρησιακό κέντρο εργάστηκε ο ηλεκτρολόγος μηχανικός, εξωτερικός συνεργάτης ΓΙ/ΕΑΑ, Στράτος Λιαδόπουλος. Εξίσου σημαντική ήταν η εθελοντική βοήθεια που παρείχαν κάτοικοι της τοπικής κοινότητας κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης.

Στο πλαίσιο της δέσμευσης για την περαιτέρω ενίσχυση της παρακολούθησης και της πρόληψης από τον κίνδυνο τσουνάμι στον ελληνικό χώρο και την ανατολική Μεσόγειο, έχει προγραμματιστεί η σταδιακή εγκατάσταση 30 νέων σταθμών στο διάστημα 2025-2026 με χρηματοδότηση από το κεντρικό πρόγραμμα ΝΟΑ-AEGIS του ΕΑΑ και το Πρόγραμμα «Πολιτική Προστασία» 2021-2027. «Αυτή η πρωτοβουλία επιβεβαιώνει τη συνεχή προσπάθεια του Εθνικού Κέντρου Προειδοποίησης Τσουνάμι και του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου για την προστασία των πολιτών, αξιοποιώντας τις υποδομές τους για την έγκαιρη ανίχνευση και αντιμετώπιση των κινδύνων που σχετίζονται με σεισμική δραστηριότητα και τσουνάμι», επισημαίνει το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών στην ανακοίνωσή του.

