Τις συζητήσεις στην Τουρκία απασχολεί όμως έντονα και το θέμα της σεισμικής δραστηριότητας στις Κυκλάδες, στην περιοχή μεταξύ Σαντορίνης και Αμοργού, με Τούρκο σεισμολόγο να προτείνει μάλιστα την αποστολή τουρκικών ερευνητικών πλοίων στα ελληνικά χωρικά ύδατα για τη διεξαγωγή ερευνών.

«Οι μικροσεισμοί έχουν μειωθεί στο λεκανοπέδιο της Σαντορίνης - Αμοργού, αλλά οι σεισμοί μεταξύ 4 και 5,3 Ρίχτερ συνεχίζονται. Από τις 28 Ιανουαρίου ο αριθμός τους έφτασε τους 140. Οι σεισμοί αυτοί δημιούργησαν ρήγματα στον βυθό της Αμοργού, μήκους από 0,5 έως 6,7 χιλιόμετρα. Η βάση της Αμοργού είναι σε ρήξη. Δεδομένου ότι η περιοχή βρίσκεται εντός της ηφαιστειακής ζώνης, η άνοδος μάγματος πρέπει να είναι ευκολότερη. Η εξάπλωση της λάβας χωρίς έκρηξη ή έκρηξη στον θαλάσσιο βυθό των 500 μέτρων μπορεί να συνεχιστεί μέρα με τη μέρα», αναφέρει σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ο Τούρκος σεισμολόγος Οβγκούν Αχμέτ Ερτζάν.

Ο Τούρκος καθηγητής σημειώνει ότι πρέπει να γίνουν μετρήσεις και πρέπει να τοποθετηθούν στον βυθό αισθητήρες προτείνοντας την αποστολή του Ορούτς Ρέις και του Μπαρμαρός, αλλά και των γεωτρητικών σκαφών Φατίχ, Γιαβούζ, Αμπντουλχαμίτ και Κανουνί προκειμένου να κάνουν γεωτρήσεις και να πάρουν δείγματα από τον πυθμένα της Αμοργού.

«Μια σωστή ερμηνεία δεν μπορεί να γίνει με ελλιπείς επιστημονικές μελέτες», αναφέρει ο Τούρκος σεισμολόγος στην ανάρτησή του, προσθέτοντας ότι «οι σεισμοί και τα ηφαίστεια δεν αναγνωρίζουν πολιτικά όρια. Οι συνέπειες του φυσικού γεγονότος αφορούν και την Τουρκία».

Προτείνει μάλιστα «αν δεν το ζητήσει η Ελλάδα, η Τουρκία να σηκώσει τα μανίκια και να κάνει ό,τι χρειάζεται».

Santorini Amorgos çukurunda depremcikler azaldı, ne var ki M4 ile M5,3 arasında küçük depremler sürüyor. 28 Ocaktan beri sayıları 140’ı buldu. Bu depremlerle Amorgos deniz tabanında boyları 0,5 ile 6,7 km arasında değişen kırılmalar oluştu. Amorgos tabanı paramparça. Bölge… pic.twitter.com/3o54QhzCtE — Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan (@ovgunaercan) February 10, 2025

Μιλώντας στο SÖZCÜ Televizyonu, ο καθηγητής Αχμέτ Ερτζάν σημείωσε ότι «αν αυτό είχε συμβεί στην Τουρκία, στα δικά μας χωρικά ύδατα, τότε εμείς θα στέλναμε το δικό μας ερευνητικό πλοίο, το Ορούτς Ρέις για να κάνουμε διάφορες έρευνες» και αργότερα πρόσθεσε ότι «Αν οι Έλληνες πολιτικοί καλούσαν τον Ερντογάν και του έλεγαν αν μπορεί να στείλει το Ορούτς Ρέις, τότε ο Ερντογάν θα το έστελνε και για λόγους καλής γειτονίας αλλά και για λόγους προπαγάνδας».

Απαντώντας δε σε ερώτηση της παρουσιάστριας Σιμγκέ Φιστίκογλου ότι «η Ελλάδα δεν έκανε αυτήν την επιλογή. Κι αν το σκέφτηκε ίσως να μην το έκανε για λόγους πολιτικής», ο Τούρκος σεισμολόγος απάντησε: «Iσως ναι. Θα μπορούσαμε να πάμε κι εμείς εκεί να βοηθήσουμε».



