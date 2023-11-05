Χανιά - Υπόθεση «εμπορίας» βρεφών: Ένα μωρό «αγνώστων γονέων» πουλήθηκε σε γυναίκα από την Αυστραλία

Στη Μονάδα Νεογνών του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων βρίσκεται και δέχεται την απαιτούμενη ιατρική φροντίδα ένα μωρό που γεννήθηκε τις προηγούμενες ημέρες από παρένθετη μητέρα, Γεωργιανής καταγωγής, που ήταν μπλεγμένη στο κύκλωμα εμπορίας βρεφών που ξέσπασε τον περασμένο Αύγουστο στα Χανιά.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Flashnews.gr πρόκειται για μια «δύσκολη» νομικά περίπτωση αφού το μωράκι που, κατά τα άλλα, χαίρει άκρας υγείας θα ταλαιπωρηθεί σε νομικό επίπεδο (όσο αυτό μπορεί να εκφραστεί για ένα μωρό ολίγων ημερών) αφού η εξακρίβωση των βιολογικών του γονέων αποτελεί έναν δυσεπίλυτο γρίφο.

Αυτό συμβαίνει διότι το μωρό προέκυψε με γονιμοποίηση ωαρίου (πιθανώς από δωρεά ωαρίου) και σπερματοζωαρίου από τράπεζα σπέρματος και στη συνέχεια κυοφορήθηκε από την παρένθετη μητέρα που συνεργάζονταν ή συνεργάστηκε μόνο για τη συγκεκριμένη περίπτωση, με το κύκλωμα εμπορίας βρεφών στα Χανιά.

Οι πληροφορίες μάλιστα του Flashnews.gr αναφέρουν ότι για το μωρό που γεννήθηκε στα Χανιά και βρίσκεται στη Μονάδα Νεογνών του νοσοκομείου Χανίων, έχει υπάρξει ανάδοχος γυναίκα από την Αυστραλία, η οποία μάλιστα έχει πληρώσει στους εκπροσώπους του κυκλώματος ένα διόλου ευκαταφρόνητο ποσόν. Μάλιστα, έχει στην κατοχή της όλα τα απαιτούμενα συμβολαιογραφικά έγγραφα που την κατοχυρώνουν ώστε μετά τη γέννηση, να πάρει το μωρό στη χώρα της και να το μεγαλώσει (το οποίο επίσης νομικά θέλει διευκρίνιση), χωρίς μάλιστα να έχει γίνει γνωστό αν υπάρχει πατέρας.

Όπως γίνεται αντιληπτό, η συγκεκριμένη υπόθεση είναι εις γνώσιν του εισαγγελέως, όπως και άλλες υποθέσεις που άπτονται με το κύκλωμα εμπορίας βρεφών.

Εκείνο δε που επίσης είναι εμφανές είναι ότι οι περιπτώσεις που γίνονται γνωστές έχουν διαφορετικές παραμέτρους, διαφορετικές εκδοχές και διαφορετικούς τρόπους διαχείρισης, ανάλογα φυσικά την περίσταση και την πελατειακή σχέση του κυκλώματος με τους υποψήφιους γονείς.

Σε κάθε περίπτωση, στις 23 Νοεμβρίου θα κριθεί στο Μονομελές Πρωτοδικείο Χανίων η επιμέλεια δύο δίδυμων μωρών τα οποία, τον περασμένο Αύγουστο, παρέλαβαν οι Ιταλοί γονείς τους από το νοσοκομείο Χανίων, μετά από εισαγγελική παραγγελία.

Οι περιπτώσεις ωστόσο είναι πολλές και θα κριθούν στις αίθουσες δικαστηρίων, όπως δικαστικά θα κριθεί και το τι μέλλει γενέσθαι με τους προσωρινά κρατούμενους επικεφαλής του κυκλώματος, με τη δίκη πάντως να αναμένεται εντός του νέου έτους.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.