Εισαγγελικές πηγές για τη δολοφονία στην Αμφιλοχία: Άμεση η ανταπόκριση της Εισαγγελίας

Η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας, αναφέρουν εισαγγελικές πηγές, «προέβη άμεσα και χωρίς καμία καθυστέρηση, σε όλες τις ενδεδειγμένες νόμιμες ενέργειες, στην υπόθεση της άγριας δολοφονίας του 95χρονου άνδρα στο χωριό Χαλκιόπουλο της Αμφιλοχίας, οποίος έπεσε θύμα κακοποίησης από τον ίδιο τον 67χρονο γιό του, πρώην αστυνομικό».

Υπενθυμίζεται ότι ο ηλικιωμένος βρέθηκε σε λίμνη αίματος μέσα στο σπίτι του που έμενε μαζί με τον γιο του και έφερε χτυπήματα στο κεφάλι από γκλίτσα. Το έγκλημα αποκαλύφθηκε όταν ο δράστης επικοινώνησε με τον αδερφό του και του ομολόγησε ότι είχε σκοτώσει τον πατέρα τους το προηγούμενο βράδυ.

Σύμφωνα με εισαγγελικές πηγές, αμέσως μετά τη λήψη της σχετικής αναφοράς (16-4-2025) της δημοτικής υπηρεσίας «Βοήθεια στο Σπίτι» από την αρμόδια Εισαγγελία Πρωτοδικών, σχηματίστηκε δικογραφία και διατάχθηκε αυθημερόν η διενέργεια επείγουσας προκαταρκτικής εξέτασης προς το αρμόδιο Αστυνομικό Τμήμα προς εξακρίβωση των καταγγελλομένων και την τήρηση της αυτόφωρης διαδικασίας με τη σύλληψη των υπαιτίων σε περίπτωση τέλεσης αυτόφωρου πλημμελήματος.

Σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πληροφορίες, στο πλαίσιο της εισαγγελικής αυτής παραγγελίας την 17-4-2025 ελήφθησαν ένορκες καταθέσεις των δύο παιδιών του θύματος (πλην του δράστη), που κατοικούν στο ίδιο χωριό με αυτόν.

Στις καταθέσεις τους αυτές, κατηγορηματικά απέκλεισαν το ενδεχόμενο κακοποίησης του θύματος από το δράστη, ο οποίος δεν συνελήφθη, καθώς ήδη κατά το χρόνο υποβολής της αναφοράς στην Εισαγγελία είχαν παρέλθει τα χρονικά όρια του αυτοφώρου, ενώ παράλληλα η δικογραφία επεστράφη στην Εισαγγελία, αυθημερόν (Μεγάλη Πέμπτη).

Στη συνεχεία, την Τρίτη του Πάσχα (22-4-2025), δόθηκε νέα εισαγγελική παραγγελία προς το αρμόδιο τοπικό Αστυνομικό Τμήμα για διενέργεια κοινωνικής έρευνας και λήψη χωρίς όρκο κατάθεσης του δράστη για παράβαση της νομοθεσίας για περί ενδοοικογενειακής βίας (νόμος 3500/2006). Έκτοτε η δικογραφία παραμένει στο Αστυνομικό Τμήμα έως και σήμερα.

