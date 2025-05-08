Ποινική δίωξη για συνολικά 13 πράξεις απήγγειλε η εισαγγελέας εις βάρος των 28 ακροδεξιών συλληφθέντων, κατηγορούμενων ως μελών εγκληματικής οργάνωσης που δρούσε υπό τον μανδύα ακροδεξιάς συλλογικότητας, με την ονομασία «Εθνικιστική Νεολαία Θεσσαλονίκης».

Πιο συγκεκριμένα, η δίωξη αφορά -κατά περίπτωση- τις εξής πράξεις: εμπορία ανθρώπων με στρατολόγηση ανήλικων προς τέλεση εγκληματικών πράξεων, εγκληματική οργάνωση, διέγερση σε διάπραξη εγκλημάτων και βιαιοπραγιών με ρατσιστικά κίνητρα, προτροπή σε πράξεις βίας ή μίσους μέσω διαδικτύου, ληστεία κατά συρροή και ηθική αυτουργία στη συγκεκριμένη πράξη, αδικήματα βίας με αφορμή αθλητικής εκδηλώσεις, επικίνδυνη σωματική βλάβη και ηθική αυτουργία κατά συρροή, απάτη με υπολογιστή, παραβίαση προσωπικών δεδομένων, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, παράβαση περί φωτοβολίδων κ.ά.

Άπαντες παραπέμφθηκαν σε τακτικό ανακριτή και μέχρι να απολογηθούν παραμένουν υπό κράτηση.

Ανάμεσα στους 28 συλληφθέντες (16 έως 28 ετών) είναι 13 ανήλικοι, αλλά και το φερόμενο ως ηγετικό στέλεχος, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται άλλα δύο άτομα.

Πώς δρούσε η συμμορία των ακροδεξιών από το 2019

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης ενεργώντας είτε ως φυσικοί αυτουργοί, είτε ως συνεργοί είτε ως ηθικοί αυτουργοί, προέβαιναν στην τέλεση αξιόποινων πράξεων, τουλάχιστον από το 2019.

Ως προς τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης οργάνωσης διαπιστώθηκε ότι:

τα μέλη του «στενού πυρήνα» προκειμένου να αποφεύγεται να γίνεται αντιληπτή η μεταξύ τους επικοινωνία από τις διωκτικές αρχές, χρησιμοποιούσαν ως κύριο τρόπο επικοινωνίας συγκεκριμένη διαδικτυακή πλατφόρμα,

διατηρούσε οικονομική αυτονομία, μέσω εισφορών των μελών της, που χρησιμοποιούνταν για προμήθεια υλικών και αντικειμένων (πανό, τρικάκια, σπρέι, κράνη, ρόπαλα, πυροτεχνικά είδη κ.α.),

τα μέλη διατηρούσαν σωρεία λογαριασμών σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου προέβαλαν την ακροδεξιά ιδεολογία τους , καθώς και έκνομες πράξεις τους,

, καθώς και έκνομες πράξεις τους, υπήρχε ιεραρχία , με τα ενήλικα και παλαιότερα μέλη να έχουν αποφασιστικό ρόλο και να κατευθύνουν τα έτερα μέλη,

, με τα ενήλικα και παλαιότερα μέλη να έχουν αποφασιστικό ρόλο και να κάποια μέλη είχαν αναλάβει διακριτούς ρόλους (προμήθεια υλικών, αναγραφή συνθημάτων, εντοπισμός υποψήφιων στόχων, παρακολούθηση ανοιχτών πηγών ατόμων αντίπαλης ιδεολογίας, πρόκληση σωματικών βλαβών, ληστείες, φθορές κ.α.),

καταβάλλονταν συνεχείς προσπάθειες για την προσέλκυση – στρατολόγηση στην οργάνωση και άλλων μελών και

και άλλων μελών και συμμετείχαν μαζί με άλλες συλλογικότητες του λεγόμενου εθνικιστικού – πατριωτικού χώρου, σε συγκεντρώσεις, πορείες, καθώς και σε άλλες εκδηλώσεις με αμφίεση και εμφανή διακριτικά της οργάνωσης.

Από την έως τώρα έρευνα προέκυψε ότι τα μέλη της οργάνωσης προέβησαν με διαφορετική κάθε φορά σύνθεση:

Σε φθορές σε σχολεία , γραφεία πολιτικού κόμματος και συλλογικοτήτων, καθώς και στην επικόλληση εθνικιστικών συμβόλων και αναγραφή συνθημάτων στις περιοχές της Νεάπολης και της Ευκαρπίας,

, γραφεία πολιτικού κόμματος και συλλογικοτήτων, καθώς και στην επικόλληση εθνικιστικών συμβόλων και αναγραφή συνθημάτων στις περιοχές της Νεάπολης και της Ευκαρπίας, Σε δύο ληστείες με χρήση σωματικής βίας και απειλή μαχαιριού, αφαιρώντας από 4 συνολικά άτομα κινητά τηλέφωνα, μία τραπεζική κάρτα και μία μπλούζα αθλητικού συλλόγου της πόλης και

χρήση σωματικής βίας και απειλή μαχαιριού, αφαιρώντας από 4 συνολικά άτομα κινητά τηλέφωνα, μία τραπεζική κάρτα και μία μπλούζα αθλητικού συλλόγου της πόλης και Σε επίθεση σε βάρος οπαδών κατά τη διάρκεια αγώνα μπάσκετ στην περιοχή του Ωραιοκάστρου, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει συμπλοκή με χρήση αντικειμένων και να προκύψουν τραυματισμοί.

Πραγματοποιήθηκαν έρευνες στις οικίες των συλληφθέντων όπου μεταξύ άλλων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

ρουχισμός και τεμάχια υφάσματος με εθνικιστικά σύμβολα, πλήθος αυτοκόλλητων, βιβλία και έντυπο υλικό που απεικονίζουν εθνικιστικά σύμβολα, σύμβολα ρατσιστικής φύσεως και λογότυπα της οργάνωσης,

πλήθος οπλισμού (σιδηρογροθιές, μαχαίρια, σπαθί, μεταλλικές και ξύλινοι ράβδοι, κυνηγετικά φυσίγγια, σφεντόνα και πυροτεχνική κατασκευή),

δύο συσκευασίες περιέχουσες κάνναβη,

1 ζυγαριά ακριβείας,

33 συσκευές κινητών τηλεφώνων,

6 ηλεκτρονικοί υπολογιστές και

2 αντιασφυξιογόνες μάσκες.

Πηγή: skai.gr

