«Χτύπησα τον πατέρα και τον σκότωσα» ήταν τα πρώτα λόγια που είπε ο πρώην αστυνομικός στον αδερφό του, ομολογώντας το φρικτό έγκλημα που διέπραξε και το οποίο έχει σοκάρει την τοπική κοινότητα της Αμφιλοχίας.

Ο δράστης, πρώην αστυνομικός με ποινικό παρελθόν, ισχυρίστηκε πως σκότωσε τον 95χρονο με γκλίτσα και ένα μαχαίρι επειδή δεν τον άφηνε να κοιμηθεί. «Δεν με άφηνε σε ησυχία», είπε χαρακτηριστικά, σύμφωνα με δηλώσεις του αδερφού του.

Ο 67χρονος έχει και πλούσιο ποινικό παρελθόν. Είχε συλληφθεί και προφυλακιστεί για σεξουαλική επίθεση σε βάρος ανήλικης και το 2000 είχε αποταχθεί από το Σώμα.

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες έχει και ψυχολογικά προβλήματα και τον τελευταίο χρόνο ακολουθούσε αγωγή.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας είχε γίνει και καταγγελία πως ο δράστης κακοποιούσε τον πατέρα του.

«Είχαμε κάνει καταγγελία για να τον πάρουμε, τον είδαμε χτυπημένο», δήλωσε χαρακτηριστικά η νύφη του θύματος στο Star.

Μετά την καταγγελία, κοινωνική λειτουργός επισκέφθηκε τον πατέρα και τον γιο. Μάλιστα ο 67χρονος φέρεται ακόμα και ενώπιον του εισαγγελέα να παραδέχθηκε ότι είχε χτυπήσει τον πατέρα του γιατί όπως υποστήριξε τον νευρίαζε με τη συμπεριφορά του, αφού ο ηλικιωμένος έπασχε από άνοια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο εισαγγελέας πριν από 15 περίπου ημέρες επέστρεψε τον φάκελο στην αστυνομία προκειμένου να συνεχιστεί η έρευνα για την υπόθεση.

Μάλιστα στις 2 Μαΐου ο 67χρονος είχε κληθεί για ανωμοτί κατάθεση αλλά δεν πήγε ποτέ.

Πηγή: skai.gr

