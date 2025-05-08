Έφοδος της ΕΛ.ΑΣ. στις φυλακές Ναυπλίου: Εντοπίστηκαν μεταλλική ράβδος και 5 κινητά

Στοχευμένες έρευνες σε χώρους κράτησης του Σωφρονιστικού Καταστήματος Ναυπλίου, από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος διενεργήθηκαν βραδινές ώρες χθες, Τετάρτης 7 Μαΐου 2025.

Ειδικότερα, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών, κατόπιν κατάλληλης αξιοποίησης πληροφοριών, εντόπισαν τρόφιμο του καταστήματος, να έχει στην κατοχή του μια αυτοσχέδια μεταλλική ράβδος, κινητό τηλέφωνο και φορητό modem, τα οποία και κατασχέθηκαν.

Επιπλέον, στην κατοχή δύο συγκρατουμένων του ανωτέρω, με τον οποίο μοιράζονταν το ίδιο κελί, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ακόμη 4 κινητά τηλέφωνα.

Ο συγκεκριμένος τρόφιμος συνελήφθη για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

