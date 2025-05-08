Μεγάλη είναι η κινητοποίηση της Αστυνομίας στη Λάρισα ύστερα από ένα ακόμη τηλεφώνημα για τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού σε τραπεζικό υποκατάστημα.

Μάλιστα είναι η δεύτερη φορά που υπάρχει απειλή για βόμβα στο συγκεκριμένο υποκατάστημα της τράπεζας, σύμφωνα με το onlarissa.gr.

Το τηλεφώνημα έγινε στα γραφεία του onlarissa.gr από ανδρική φωνή, και ώρα 13.04, σήμερα το μεσημέρι της Πέμπτης.

Η αστυνομία έχει αποκλείσει την περιοχή επί της Κύπρου και Φιλελλήνων ενώ έγινε εκκένωση στην τράπεζα, τα καταστήματα πέριξ, και στη Λέσχη Αξιωματικών.

Πηγή: skai.gr

