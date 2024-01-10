Λογαριασμός
Εκδόθηκε η εγκύκλιος για τις απουσίες των μαθητών λόγω αναπνευστικών λοιμώξεων - Τι προβλέπει

Η εγκύκλιος που εκδόθηκε έχει αναδρομική ισχύ από την 1η Νοεμβρίου έως και τις 31 Μαρτίου

Σχολείο

Δημοσιοποιήθηκε από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού η εγκύκλιος για την αντιμετώπιση των απουσιών των μαθητών, λόγω των εποχιακών ιογενών αναπνευστικών λοιμώξεων.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, η έναρξη ισχύος της οποίας τοποθετείται στην 1η Νοεμβρίου 2023 και λήγει στις 31 Μαρτίου 2024, καταχωρίζονται, αλλά δεν προσμετρώνται οι απουσίες από τα μαθήματα έως πέντε (5) εργάσιμων ημερών.

Εγκύκλιος

