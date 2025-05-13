Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση απήγγειλε η εισαγγελέας στον 21χρονο ο οποίος ομολόγησε ότι δολοφόνησε με μαχαίρι τη μητέρα του, στη Λάρισα.

Επίσης, του απαγγέλθηκε η κατηγορία για παράνομη οπλοφορία, οπλοχρησία και κατοχή ναρκωτικών ουσιών (βρήκαν ένα τσιγάρο χασίς).

Παράλληλα, στον 22χρονο εξάδελφο του μητροκτόνου ασκήθηκε δίωξη για υπόθαλψη εγκληματία αφού μαζί προσπάθησαν να μετακινήσουν και να εξαφανίσουν το πτώμα της 52χρονης γυναίκας, το οποίο και είχαν τυλίξει με ένα σεντόνι και επί πλέον ένα πάπλωμα.

Ο 22χρονος θα απολογηθεί αύριο Τετάρτη στη 1.00 μετά το μεσημέρι.

Ο 21χρονος δράστης πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή, ενώ ο 22χρονος εξάφελφός του αύριο.

Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε στον ΣΚΑΪ ο Γιώργος Καλλιακμάνης, ο δράστης ισχυρίστηκε πως ενώ έπινε καφέ με τη μητέρα του στις 5 το πρωί της Δευτέρας, ξαφνικά άρχισαν να λογομαχούν και πήρε το μαχαίρι και την κατακρεούργησε.

O καυγάς ήταν πολύ έντονος, οι γείτονες άκουσαν φωνές και τη γυναίκα να καλεί σε βοήθεια.

Ο δράστης καθάρισε το σπίτι και λίγο πριν τις 7 το απόγευμα κάλεσε τον ξάδερφό του, και του είπε στο τηλέφωνο ‘’έλα να καθαρίσουμε κάποια σκουπίδια’’, ωστόσο όταν έφτασε στο σημείο ο νεαρός, είδε πως είχε δολοφονήσει τη θεία του.

Στη συνέχεια, την τύλιξαν σε ένα πάπλωμα και επιχείρησαν να τη μεταφέρουν, όταν έγιναν αντιληπτοί από τους γείτονες, καθώς φαινόντουσαν τα χέρια της γυναίκας, ενώ υπήρχαν και κηλίδες αίματος στους δρόμους.

Σύμφωνα με την ιατροδικαστή Ρουμπίνη Λεονταρή, ο 21χρονος γύρω στις 5.00 τα ξημερώματα, χτύπησε τη μητέρα του με το μαχαίρι πάνω από 25 φορές στο αριστερό ημιθωράκιο και στην κοιλιακή χώρα με ιδιαίτερη μανία μέχρι που την αποτελείωσε και στη συνέχεια με απόλυτη ψυχραιμία φέρεται να καθάρισε το σπίτι προσπαθώντας να μην αφήσει ίχνη και αφού πέρασαν πάνω από 14 ώρες αποπειράθηκε να μεταφέρει εκτός σπιτιού τη σορό της ζητώντας τη βοήθεια του ξαδέρφου του.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο καβγάς του 21 ετών μητροκτόνου με τη μητέρα του ήταν τα οικονομικά, αφού ο νεαρός δεν εργαζόταν ή όπου πήγαινε δεν στέριωνε λόγω προβλημάτων που δημιουργούσε, όπως προσφατα σε εποχική τουριστική επιχείρηση με αποτέλεσμα να είναι άνεργος και να μη συνεισφέρει στα έξοδα του σπιτιού. Μία τέτοια αντιπαράθεση ήταν και ο τελευταία φασαρία στο σπίτι που κατέληξε στη δολοφονία της γυναίκας από το ίδιο της το παιδί.

Πηγή: skai.gr

