Εξιχνιάστηκαν από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κιλκίς, συνολικά 23 διαρρήξεις που έγιναν το τελευταίο 8μηνο σε Ιερούς Ναούς σε διάφορες περιοχές της Κιλκίς.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν ένας ημεδαπός άνδρας και ένας ανήλικος ημεδαπός και σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος ακόμη τεσσάρων ημεδαπών συνεργών τους, από τους οποίους οι δύο είναι ανήλικοι, για τα αδικήματα της διακεκριμένης κλοπής.

Ειδικότερα, οι δύο συλληφθέντες εντοπίστηκαν βραδινές ώρες χθες (12 Μαΐου 2025) να κινούνται με όχημα σε περιοχή του Κιλκίς και όπως προέκυψε από την έρευνα των αστυνομικών, λίγο νωρίτερα είχαν αφαιρέσει μικρό χρηματικό ποσό από παρεκκλήσι κοιμητηρίου.

Από την περαιτέρω έρευνα προέκυψε ότι οι προαναφερόμενοι με διαφορετική κάθε φορά σύνθεση, από τον περασμένο Οκτώβριο διέπραξαν άλλες 22 διαρρήξεις σε Ιερούς Ναούς εκ των οποίων οι 8 ήταν απόπειρες, από όπου αφαίρεσαν συνολικά 1.700 ευρώ, δισκοπότηρα και μία ηλεκτρική συσκευή.

Η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται για την τυχόν συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.

Οι συλληφθέντες με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κιλκίς και τους παρέπεμψε στον Ανακριτή.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.