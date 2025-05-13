Λάρισα: Στον εισαγγελέα ο 21χρονος που σκότωσε τη μητέρα του - Σοκάρουν οι λεπτομέρειες του εγκλήματος

Στον εισαγγελέα οδηγήθηκε σήμερα, λίγο πριν τις 13:00 ο 21χρονος που δολοφόνησε με μαχαίρι τη μητέρα του, στη Λάρισα, ενώ οι λεπτομέρειες του άγριου εγκλήματος προκαλούν σοκ.

Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε στον ΣΚΑΪ ο Γιώργος Καλλιακμάνης, ο δράστης ισχυρίστηκε πως ενώ έπινε καφέ με την μητέρα του στις 5 το πρωί της Δευτέρας, ξαφνικά άρχισαν να λογομαχούν και πήρε το μαχαίρι και την κατακρεούργησε.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο καυγάς ήταν πολύ έντονος και οι γείτονες άκουγαν φωνές ενώ κάποια στιγμή άκουσαν και τη γυναίκα να καλεί σε βοήθεια.

Ο δράστης καθάρισε και το σπίτι και λίγο πριν τις 7 το απόγευμα κάλεσε τον ξάδερφό του, και του είπε στο τηλέφωνο ‘’έλα να καθαρίσουμε κάποια σκουπίδια’’, ωστόσο όταν έφτασε στο σημείο ο νεαρός, είδε πως είχε δολοφονήσει τη θεία του.

Στη συνέχεια, την τύλιξαν σε ένα πάπλωμα και επιχείρησαν να την μεταφέρουν, όταν έγιναν αντιληπτοί από τους γείτονες, καθώς φαινόντουσαν τα χέρια της γυναίκας, ενώ υπήρχαν και κηλίδες αίματος στους δρόμους.

Οι γείτονες κάλεσαν την αστυνομία και λίγο μετά ο δράστης και ο ξάδερφός του συνελήφθησαν, με τον 21χρονο να ομολογεί την αποτρόπαια πράξη στους αστυνομικούς.

Αφορμή για τον καυγά ήταν πιθανότατα τα οικονομικά, ενώ ο δράστης φέρεται να ισχυρίστηκε πως η μητέρα του τον μισούσε για αυτό τη σκότωσε.

Ο παππούς του 21χρονου και πατέρας της άτυχης γυναίκας μιλώντας στον ΣΚΑΪ ανέφερε: «Εγώ χτες το απόγευμα το έμαθα», ενώ σημειώνει πως την ενημέρωση η κόρη του που είναι στη Λάρισα. «Δεν είχε ψυχολογικά. Τίποτα. Μια χαρά παιδί ήταν. Το έγινε τώρα δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν είναι τέτοιες τάσεις το παιδί, ούτε είχε δώσει δικαίωμα».

Αναφορικά με το τηλεφώνημα που έκανε ο 21χρονος δράστης στον ξάδερφό του, που επίσης συνελήφθη και κατηγορείται, ο ίδιος αναφέρει: «Τον πήρε το απόγευμα να πάει να κρύψουν το πτώμα λέει. Ο ξάδελφός του είναι και αυτός εγγονός μου, από την άλλη μου κόρη. Δεν υπήρχαν εντάσεις, δεν είχαν προβλήματα».

Όπως επισημαίνει ούτε η κόρη του είχε αναφέρει κάτι ανησυχητικό.

Ο ιατροδικαστής Δημήτρης Γαλεντέρης αναφέρει με τη σειρά του στην εκπομπή Live You πως οι κινήσεις του δράστη στη συνέχεια δείχνουν σχεδιασμό και πως είχε επίγνωση του τι είχε συμβεί.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.