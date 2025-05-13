Ήρεμος αλλά ταυτόχρονα και «χαμένος» ο 21χρονος μητροκτόνος λίγες ώρες πριν κατακρεουργήσει την 52χρονη μητέρα του, είχε επισκεφθεί πιτσαρία της γειτονιάς του στη Λάρισα μαζί με τα δύο σκυλάκια της οικογένειας, για να αγοράσει μια πίτσα.

Το βίντεο ντοκουμέντο του ΑΝΤ1 δείχνει τον νεαρό το βράδυ της Κυριακής, να πηγαίνει στο κατάστημα όπου μάλιστα του έκαναν μάλιστα παρατήρηση διότι δεν επιτρέπεται να εισέλθει κάποιος στον χώρο με τα σκυλιά. Εκείνος με αργό βήμα κατευθύνθηκε προς τα έξω. Φαινόταν σύμφωνα με τις μαρτυρίες, ήρεμος και χαλαρός, αλλά σαν χαμένος.

Ωστόσο, είχε κάνει την παραγγελία της πίτσας αλλά όταν ήρθε η ώρα να πληρώσει είπε πως δεν έχει χρήματα. Του είπαν ότι δεν γίνεται να του δώσουν την πίτσα χωρίς να πληρώσει και εκείνος είπε ότι θα πάει σπίτι του να πάρει χρήματα από τη μητέρα του και θα επιστρέψει για να πληρώσει. Όπως και έκανε, σύμφωνα με τις μαρτυρίες των εργαζομένων στην πιτσαρία, αν και μετά από αρκετή ώρα. Επέστρεψε στο κατάστημα, πλήρωσε, πήρε την πίτσα και αποχώρησε.

Φέρεται να ήταν άνεργος και να είχε οικονομικά προβλήματα.

Μετά από λίγες ώρες έγινε το φονικό.

Πηγή: skai.gr

