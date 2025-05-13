Σε 7 συλλήψεις προχώρησε σήμερα το πρωί η ΕΛ.ΑΣ κατά τη διάρκεια μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης, καθώς μετά από έρευνα της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Ρατσιστικής και Εξτρεμιστικής Βίας ταυτοποιήθηκαν πως συμμετείχαν στο επεισόδιο που έγινε στην Νομική Σχολή στις 30 Απριλίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες ανάμεσά τους είναι και φοιτητές και είναι γνωστοί στις Αρχές.

Παράλληλα, εντοπίστηκε και συνελήφθη μια γυναίκα για υπόθαλψη εγκληματία. Σύμφωνα με πληροφορίες η ίδια δήλωσε πως είναι φοιτήτρια.

Υπενθυμίζεται ότι το απόγευμα της 30ης Απριλίου μια ομάδα κουκουλοφόρων εισέβαλε στο πρώτο όροφο της Νομικής Σχολής όπου διεξαγόταν εκδήλωση και επιτέθηκε στους παρευρισκομένους. Κατά την επίθεση τραυματίστηκε ένας μεταπτυχιακός φοιτητής στο κεφάλι, που μεταφέρθηκε στον νοσοκομείο Ερυθρό Σταυρό για τις πρώτες βοήθειες.

Πηγή: skai.gr

