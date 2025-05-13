Συνελήφθησαν 3 άτομα, 48χρονος ημεδαπός (ο οποίος είναι έγκλειστος σε σωφρονιστικό κατάστημα) και δύο αλλοδαπές (42 και 51 ετών), κατηγορούμενοι για σύσταση εγκληματικής ομάδας που εμπορεύεται ανθρώπους κατ’ επάγγελμα, διευκολύνοντας την είσοδο τους στον ελλαδικό χώρο και την παράνομη διαμονή τους, για πλαστογραφία και κυκλοφορία πλαστών νομισμάτων και κατά περίπτωση για παραβάσεις νόμου περί όπλων.

Προηγήθηκε ενδελεχής έρευνα και κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων σε συνεργασία με το Αστυνομικό Τμήμα Κισσάμου και την συνδρομή της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής.

Πώς δρούσαν

Όπως προέκυψε, οι συλληφθέντες έχοντας συγκεκριμένους ρόλους και μεθοδολογία δράσης, προσέγγιζαν αλλοδαπούς υπηκόους διαφόρων εθνικοτήτων, εκμεταλλευόμενοι ότι τα θύματά τους είχαν ανάγκη για εργασία και μετερχόμενοι άλλοτε εξαναγκαστικών και άλλοτε απατηλών μέσων, αποσπούσαν τη συναίνεσή τους και προέβαιναν στην συστηματική εργασιακή τους εκμετάλλευση σε διάφορες επιχειρήσεις, αποκομίζοντας από αυτούς παράνομο περιουσιακό όφελος. Επιπλέον, δραστηριοποιούνταν στη διευκόλυνση παράνομης εισόδου και διαμονής των ατόμων αυτών στον ελλαδικό χώρο.

Ειδικότερα, εξακριβώθηκε ότι, ο 48χρονος και η 42χρονη ενεργώντας από κοινού και τουλάχιστον κατά το τελευταίο 6μηνο, διακίνησαν από την Αθήνα στα Χανιά με τη συνοδεία της 51χρονης, τουλάχιστον 39 μετανάστες, άνευ νόμιμων ταξιδιωτικών εγγράφων και προσπάθησαν να τους τοποθετήσουν για εργασία σε επιχειρήσεις στην περιοχή των Χανίων.

Τα θύματα εμπορίας εντοπίστηκαν σε ξενοδοχειακό συγκρότημα

Σε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση, που πραγματοποιήθηκε χθες (12.05.2025) σε ξενοδοχειακό συγκρότημα σε περιοχή του Δήμου Κισσάμου, το οποίο οι κατηγορούμενοι χρησιμοποιούσαν ως κατάλυμα και διέμεναν μαζί με τα θύματά τους, εντοπίστηκαν τρεις (3) αλλοδαποί, οι οποίοι είχαν φθάσει εκεί υπό την εποπτεία και καθοδήγησή τους και ανέμεναν να τοποθετηθούν για εργασία.

Τι βρέθηκε στις έρευνες

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε χώρους και οικίες που κατέχουν και χρησιμοποιούν οι συλληφθέντες σε Χανιά και Αθήνα, συνολικά, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

16-διαβατήρια αλλοδαπών αρχών,

798 χαρτονομίσματα των 100 ευρώ, καταφανώς πλαστά,

το χρηματικό ποσό των 3.200 ευρώ,

10 κινητά τηλέφωνα,

αεροβόλο πιστόλι,

χρηματικό ποσό των 4.677.000 Ρουπίων Ινδονησίας,

Ιδιόχειρα σημειώματα με στοιχεία προσώπων και χρηματικά ποσά

Γίνεται μνεία ότι το έγκλειστο μέλος της εγκληματικής ομάδας, είχε συλληφθεί από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Κισσάμου στις 3 Μαΐου του 2025 διότι σε βάρος του εκκρεμούσαν καταδικαστικές αποφάσεις με συνολική ποινή κάθειρξης 12 ετών για πλαστογραφία, απάτη και διακεκριμένες κλοπές.

Σύμφωνα με την αστυνομία, για τα θύματα εμπορίας, λόγω της εργασιακής τους εκμετάλλευσης, πραγματοποιήθηκε επικοινωνία για παροχή αρωγής και προστασίας με τη συνδρομή της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης σε ζητήματα εμπορίας ανθρώπων «Α21».

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Χανίων.

