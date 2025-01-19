Εγγονός Καίτης Γκρέυ: «Σεβαστήκαμε την επιθυμία της» - «Λύγισε» ο Νίκος Νικόλιζας

Δύο σημαντικοί άνθρωποι της Καίτης Γκρέυ, ο εγγονός της Κώστας Ηλιάδης και ο δημοσιογράφος Νίκος Νικόλιζας που τη φρόντιζε με πολλή αγάπη, μίλησαν για τον θάνατο της σπουδαίας τραγουδίστριας στη Ναταλία Γερμανού, απο΄ το σπίτι της όπου άφησε την τελευταία της πνοή.

Διαβάστε ακόμα : Σεμίνα Διγενή: Έτσι αποχαιρέτησε την Καίτη Γκρέυ - Η γνωριμία με τη «λέαινα» και τα αποσπάσματα από την τηλεοπτική τους συνάντηση

«Η Καίτη ήταν η βασίλισσα του λαϊκού τραγουδιού. Είχε καταρρίψει όλα τα ρεκόρ και έβγαινε με ψηφοφορία για 5 χρόνια βασίλισσα στο Ντομινό. Η ίδια έλεγε ότι είναι πάνω από 3-4 χιλιάδες τραγούδια που έχει πει. Η Γκρέυ από το 1944 μέχρι το 50 ήταν στα μπουλούκια ηθοποιός -τραγουδίστρια. Ο χορογράφος της μου έλεγε ότι όταν την έβλεπε σαν ηθοποιό στην σκηνή ήταν σαν έβγαινε η Μαρία Μαγδαληνή» είπε ο Νίκος Νικόλιζας.

Ο εγγονός της είπε: «Σήμερα είναι μια πολύ στενάχωρη μέρα, έχασα τη γιαγιά μου. Εμείς σεβαστήκαμε την τελευταία της επιθυμία, μέχρι και την τελευταία στιγμή η γιαγιά μου έφυγε στο σπίτι της. Η κηδεία πιθανολογούμε ότι θα γίνει την Τετάρτη».

«Θα γίνει λαϊκό προσκύνημα και θα γίνει αυτό που μου είχε δώσει κατά γράμμα, με μπουζούκια» είπε συγκινημένος ο Νίκος Νικόλιζας.

Αλλά και ο Γιώργος Χρονάς που είχε γράψει τη βιογραφία της, μιλώντας στην εκπομπή είπε: «Τη συνάντησα το 1982, κάναμε τη βιογραφία της που είναι η πρώτη αυθεντική. Σαν την Γκρέυ τραγουδίστριες δεν θα υπάρξουν, είναι μεγάλη σαν τον Τσιτσάνη. Είχε πολλή μοναξιά και ήθελε να πάει σε κλινική, ευτυχώς δεν πήγε, τη φρόντισαν οι συγγενείς της μέχρι τώρα που φεύγει σχεδόν στην ηλικία του Μεγαλέξανδρου, εννοώ στη φήμη και τη δόξα. Η Καίτη είναι ένας μύθος, θα συναντήσει τον Τσαρούχη, τον Καζαντζίδη».

