Φωτιά σε πολυκατοικία στη Θεσσαλονίκη

Αναστάτωση επικράτησε σε γειτονιά της Θεσσαλονίκης, λόγω φωτιάς που ξέσπασε σε πολυκατοικία.

Ειδικότερα, φωτιά σημειώνεται σε πολυκατοικία, πιθανότατα στο ρετιρέ, που βρίσκεται στη Λ. Στρατού, στο ύψος της οδού Ι. Χρυσοστόμου, ανατολικά της πόλης.

Όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες του ThessToday.gr, από το κτίριο αναδύονται πυκνοί μαύροι καπνοί λόγω της φωτιάς καλύπτοντας τον ουρανό της περιοχής.

Προς το παρόν δεν έχουν γίνει περαιτέρω πληροφορίες γνωστές, ενώ ειδοποιήθηκε και η Πυροσβεστική, η οποία έσπευσε στο σημείο με τρία οχήματα, ένα υδροφόρο και δυο πυροσβεστικά.

Ωστόσο, ένας ένοικος της πολυκατοικίας που αντιλήφθηκε τη φωτιά έγκαιρα κατάφερε με τη χρήση πυροσβεστήρα να τη σβήσει μόνος του, πριν προλάβουν οι φλόγες να επεκταθούν.

