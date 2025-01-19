Λογαριασμός
Τραγωδία στην Καρδίτσα: 16χρονος νεκρός από κυνηγετικό όπλο

Σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα και θα ακολουθήσει νεκροψία - νεκροτομή ενώ το συμβάν σύμφωνα με πληροφορίες έγινε το απόγευμα του Σαββάτου

Καρδίτσα: 16χρονος νεκρός από κυνηγετικό όπλο

Νεκρός από σφαίρα κυνηγετικού όπλου εντοπίστηκε ένας 16χρονος μέσα στην οικία σε κοινότητα του Δήμου Παλαμά.

Το συμβάν σύμφωνα με πληροφορίες του KarditsaLive.Net έγινε το απόγευμα του Σαββάτου (18/1) και στο σημείο κλήθηκε η Αστυνομία.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα και θα ακολουθήσει νεκροψία - νεκροτομή ενώ από τα πρώτα στοιχεία φαίνεται ότι έχει αποκλειστεί η εγκληματική ενέργεια.

