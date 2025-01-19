Καρδίτσα: 16χρονος νεκρός από κυνηγετικό όπλο

Νεκρός από σφαίρα κυνηγετικού όπλου εντοπίστηκε ένας 16χρονος μέσα στην οικία σε κοινότητα του Δήμου Παλαμά.

Το συμβάν σύμφωνα με πληροφορίες του KarditsaLive.Net έγινε το απόγευμα του Σαββάτου (18/1) και στο σημείο κλήθηκε η Αστυνομία.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα και θα ακολουθήσει νεκροψία - νεκροτομή ενώ από τα πρώτα στοιχεία φαίνεται ότι έχει αποκλειστεί η εγκληματική ενέργεια.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.