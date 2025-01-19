Η Exxon Mobil ξεκινά γεωτρήσεις για φυσικό αέριο στην κυπριακή ΑΟΖ

Γεωτρήσεις στο οικόπεδο 5 της κυπριακής ΑΟΖ ξεκίνησαν σήμερα οι εταιρείες Exxon Mobil και Qatar Energy, όπως έγινε γνωστό μέσω Navtex που εξέδωσε η κυπριακή κυβέρνηση.

Συγκεκριμένα, οι γεωτρήσεις ξεκινούν από το γεωτρύπανο Βαλάρης 9, το οποίο βρίσκεται στο σημείο, παράλληλα με έρευνες που θα συνεχιστούν στην περιοχή από τους δύο κολοσσούς της ενέργειας.

Στόχος είναι το κοίτασμα ΗΛΕΚΤΡΑ στο οικόπεδο 5 της κυπριακής ΑΟΖ.

Μιλώντας στο Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Γιώργος Παπαναστασίου, δήλωσε ότι το γεωτρύπανο VALARIS DS-9 βρίσκεται στο Οικόπεδο 5 επιβεβαιώνοντας ότι η εν λόγω Navtex σχετίζεται με γεώτρηση στο Οικόπεδο 5 και συγκεκριμένα το στόχο «Ηλέκτρα».

Ο κ. Παπαναστασίου υπενθύμισε ότι στο Οικόπεδο 5 δραστηριοποιούνται η EXXON MOBIL σε κοινοπραξία με την Qatar Energy.

Ερωτηθείς εάν υπάρχει κάποιο χρονοδιάγραμμα για έναρξη των γεωτρήσεων, ο κ. Παπαναστασίου είπε ότι αυτό εξαρτάται από την τοποθέτηση (“positioning”) του γεωτρύπανου το οποίο θα πρέπει να τεθεί στις σωστές συντεταγμένες με τον στόχο να είναι στο κέντρο του τρυπανιού, κάτι που όπως είπε ο Υπουργός Ενέργειας εξαρτάται και από τις καιρικές συνθήκες.

Ο κ. Παπαναστασίου εκτίμησε ότι δεν θα χρειαστεί να εξαντληθεί το χρονικό περιθώριο που προβλέπει η εκδοθείσα Navtex για το Οικόπεδο 5. Συμπλήρωσε ότι στα τέλη Φεβρουαρίου αναμένεται να είναι γνωστά τα αποτελέσματα της γεώτρησης ενώ στα τέλη Μαρτίου θα ακολουθήσει επίσημη ανακοίνωση, μετά από αξιολόγηση, για τις ποσότητες του κοιτάσματος.

Πηγή: skai.gr

