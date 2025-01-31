Έφοδος και σύλληψη για συνδρομητική πειρατεία στην Κεφαλονιά

Αναστάτωση επικράτησε πρωινές ώρες της 30/01/2025 στο κέντρο του Αργοστολίου όπου μεγάλη ειδική ομάδα της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Αθήνας, πραγματοποίησε έφοδο σε οικία 44χρονου ημεδαπού.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι η Ασφάλεια του Αργοστολίου και η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος συνεργάστηκαν και ανέλαβε δράση ειδική ομάδα της Δίωξης από την Αθήνα.

Στο σπίτι του βρέθηκαν panels και στοιχεία πελατών που διαχειριζόταν ο συλληφθέντας και τώρα φαίνεται να είναι αντιμέτωπος με σοβαρά κακουργήματα. Αναμένεται να οδηγηθεί σε εισαγγελέα και ανακριτή και στο στόχαστρο των αρχών τώρα μπαίνουν οι πελάτες που ταυτοποιήθηκαν κατά την έρευνα από όλο το νησί της Κεφαλονιάς, αλλά και οι χρηματικές συναλλαγές χιλιάδων ευρώ.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κεφαλληνίας, ενώ τα κατασχεθέντα ψηφιακά πειστήρια θα αποσταλούν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για εργαστηριακή εξέταση.

Η πειρατεία συνδρομητικών καναλιών βέβαια όπως έχει αποδειχθεί δεν είναι ένα μεμονωμένο φαινόμενο και συνδέεται άρρηκτα με το οργανωμένο έγκλημα, καθώς οι πειρατές είναι οργανωμένοι σε δίκτυα που έχουν ως στόχο την εκμετάλλευση των αδυναμιών του συστήματος με σκοπό να αποκομίσουν παράνομα κέρδη. Η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος με την επιχειρησιακή της δράση σε όλη την επικράτεια τα τελευταία χρόνια έχει κατορθώσει να επιφέρει σημαντικό πλήγμα στη πειρατεία έχοντας καταφέρει σημαντικές συλλήψεις και την εξάρθρωση εγκληματικών δικτύων που αποκόμιζαν τεράστια χρηματικά ποσά από τη παράνομη δράση τους.

Στο παιχνίδι φαίνεται πλέον να μπαίνει και η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, που καλείται να αποκρυσταλλώσει τις οικονομικές συναλλαγές αυτών των εγκληματικών ομάδων. Αίσθηση προκάλεσε που για άλλη μία φορά χρήστες πειρατικών πέταξαν τα κουτιά όπως-όπως την Κεφαλονιά, με τον φόβο εντοπισμού τους.



Πηγή: skai.gr

