Του Μάκη Συνοδινού

Επίθεση με μαχαίρι δέχτηκε αστυνομικός στις 7:00 το πρωί της Παρασκευής, στην οδό Φαβιέρου στο Χαϊδάρι.

Συγκεκριμένα, ο αστυνομικός ο οποίος κινείτο στη συγκεκριμένη οδό, αντιλήφθηκε καβγά μεταξύ ατόμων. Πλησίασε με σκοπό να εξομαλύνει την κατάσταση και ένας από αυτούς έβγαλε μαχαίρι και τον τραυμάτισε στο πόδι.

Αμέσως τα άτομα τράπηκαν σε φυγή και κατόπιν αναζητήσεων από την ΕΛ.ΑΣ. εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν δύο άτομα.

Ο τραυματίας αστυνομικός μεταφέρθηκε στο Αττικό νοσοκομείο.

Πηγή: skai.gr

