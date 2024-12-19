Του Βασίλη Κουφόπουλου

Ημερομηνία-σταθμός για την Ελλάδα στον αγώνα κατά της πειρατείας.

Τα ξημερώματα της Τετάρτης 18 Δεκεμβρίου 2024 εξελίχθηκε μία από τις πιο εκτενείς επιχειρήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα. Για πρώτη φορά στη χώρα μας, και από τις λιγοστές φορές σε ευρωπαϊκό επίπεδο, εντοπίστηκε και εξουδετερώθηκε πηγή με τεράστια υποδομή διαμοιρασμού πειρατικού περιεχομένου, η οποία διασυνδεόταν με πολλές χώρες σε όλο τον κόσμο.

Οι υποδομές, που είχαν τη βάση τους στην Ελλάδα, αποτελούσαν "κόμβο χονδρικής" διαμοιρασμού πειρατικού περιεχομένου σε πειρατικά δίκτυα στην Ουκρανία, το Μαρόκο, το Πακιστάν, τη Γαλλία, την Ολλανδία και τη Γερμανία.

Εν ολίγοις, πειρατές πουλούσαν μπουκέτο καναλιών σε άλλους πειρατές για να τα εμπορευτούν, εν συνεχεία, στους τελικούς χρήστες παράνομου περιεχομένου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι διακομιστές (servers) αυτής της υποδομής διαμοίραζαν εκατοντάδες χιλιάδες ταινίες, σειρές και αθλητικά γεγονότα, προκαλώντας τεράστιες οικονομικές ζημίες σε εγχώριες και διεθνείς παρόχους συνδρομητικής τηλεόρασης.

Μαύρες Οθόνες στα Πειρατικά Δίκτυα

Η επιχείρηση της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος φαίνεται να έχει προκαλέσει αναστάτωση στη διεθνή σκηνή της πειρατείας. Αμέσως μετά τη διακοπή της λειτουργίας αυτής της υποδομής, πειρατικά δίκτυα που βασίζονταν σε αυτήν εμφανίζουν μαύρες οθόνες, αποδεικνύοντας την πολυπλοκότητα και τις διασυνδέσεις του κυκλώματος. Χιλιάδες χρήστες πειρατικών συνδρομών, που έβρισκαν "προνομιακές" τιμές μέσω παράνομων καναλιών, βρίσκονται τώρα αντιμέτωποι με την απώλεια πρόσβασης στα αγαπημένα τους προγράμματα και αντιμέτωποι βέβαια και με τις αρχές, αφού έχουν βρεθεί χιλιάδες ψηφιακά δεδομένα στις έρευνες. Οι αρχές επισημαίνουν ότι η πειρατεία δεν είναι μόνο παράνομη, αλλά εκθέτει και τους ίδιους τους χρήστες σε κινδύνους.

Η Υψηλή Τεχνογνωσία της Δίωξης

Η επιτυχία της επιχείρησης είναι αποτέλεσμα αριστουργηματικής επιχειρησιακής μεθοδολογίας. Η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος συνδύασε τεχνολογικές δυνατότητες με ενδελεχή επιχειρησιακή έρευνα, αποκρυσταλλώνοντας το προφίλ του εγκληματικού δικτύου.

Η σύλληψη του φερόμενου ως εγκεφάλου του κυκλώματος, ενός 48χρονου σταθμάρχη συγκοινωνιών, αναδεικνύει το γεγονός ότι πίσω από τέτοια κυκλώματα μπορεί να βρίσκονται καθημερινοί άνθρωποι με πρόσβαση σε κρίσιμες υποδομές. Η επιχείρηση αυτή καταδεικνύει ότι η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος όχι μόνο έχει τη δυνατότητα να αναλύει και να ανιχνεύει ψηφιακά ίχνη, αλλά και να φέρνει εις πέρας πολυσχιδείς δράσεις που οδηγούν στην εξάρθρωση σύνθετων δικτύων.

Η επιτυχία αυτή αποτελεί υπόδειγμα για το πώς η συνεργασία μεταξύ τεχνολογίας και επιχειρησιακών στρατηγικών μπορεί να εξαρθρώσει οργανωμένα εγκληματικά δίκτυα. Ταυτόχρονα, ανοίγει τη συζήτηση για τη σημασία της νόμιμης θέασης περιεχομένου, καθώς και για την ανάγκη ευαισθητοποίησης του κοινού σχετικά με τις συνέπειες της πειρατείας.

Σύμφωνα και με τις επίσημες ανακοινώσεις της Δίωξης, στις έρευνες βρέθηκαν μεταξύ άλλων:

• 11.000- ευρώ

• 119 δέκτες IPTV,

• 27 σκληροί δίσκοι,

• 6 υπολογιστές,

• εξωτερικό μέσο αποθήκευσης (USB),

• 2 routers,

• 2 «switches» και

• 2 κινητά.



