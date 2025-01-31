Θεσσαλονίκη: Εκπαιδευτής ιππασίας ασέλγησε σε επτά γυναίκες – Οι 4 ανήλικες

Δικογραφία σε βάρος 67χρονου Γερμανού σχηματίσθηκε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης για τα αδικήματα της κατάχρησης ανηλίκων και προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας.

Σύμφωνα με το thestival.gr, πραγματοποιήθηκαν καταγγελίες επτά γυναικών (4 ανήλικες – 3 ενήλικες), ηλικίας 15 έως 21 ετών, σύμφωνα με τις οποίες, κατά το χρονικό διάστημα Φεβρουαρίου 2024 – Αυγούστου 2024 στη Θεσσαλονίκη, ο 67χρονος προέβη σε ασελγείς πράξεις, οι οποίες εμπίπτουν κατά περίπτωση στα προαναφερόμενα αδικήματα, κατά τη διάρκεια μαθημάτων ιππασίας.

Από την οικία του 67χρονου κατασχέθηκαν ψηφιακά πειστήρια που θα εξεταστούν από αρμόδιο Τμήμα της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Εργαστηρίων Βορείου Ελλάδας.

Η σχετική δικογραφία θα υποβληθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.

Πηγή: skai.gr

