Για την εξαιρετική της συμβολή στην καταπολέμηση της οπτικοακουστικής πειρατείας τιμήθηκε η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Πατρών της Ελληνικής Αστυνομίας από την της Οπτικοακουστική Συμμαχία για την καταπολέμηση της πειρατείας (AAPA).

Η διάκριση αυτή αφορά ειδικότερα τους Αξιωματικούς Γεώργιο Μπαντζή και Κωνσταντίνο Δελημάρη, των οποίων η επιτυχημένη δράση κατά της IPTV

πειρατείας στην Ελλάδα αποτέλεσε σημείο αναφοράς. Η προσπάθειά τους συνέβαλε στην ενίσχυση της ευαισθητοποίησης σχετικά με την παράνομη διανομή οπτικοακουστικού περιεχομένου, αλλά και στην προώθηση βέλτιστων πρακτικών για την καταπολέμηση του φαινομένου σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Μια Διεθνής Αναγνώριση

Το γεγονός ότι η ελληνική ομάδα ήταν συνυποψήφια με το FBI, την INTERPOL, και άλλες κορυφαίες αρχές επιβολής του νόμου από όλη την Ευρώπη και τον κόσμο, προσδίδει ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα στη διάκριση αυτή. Η Οπτικοακουστική Συμμαχία AAPA για την καταπολέμηση της οπτικοακουστικής πειρατείας σε όλη την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και πέραν αυτής, αποτελεί βασικό οργανισμό στη μάχη κατά της οπτικοακουστικής πειρατείας, συνεργαζόμενη με κυβερνήσεις, αρχές επιβολής του νόμου, και τον ιδιωτικό τομέα. Το ετήσιο βραβείο της απονέμεται σε εκείνους που ξεχωρίζουν για την προσφορά τους στην καταπολέμηση της παράνομης διανομής ψηφιακού περιεχομένου.

Το Παράδειγμα της Πάτρας

Η επιτυχία της ομάδας της Πάτρας αποτελεί παράδειγμα για το πώς ο επαγγελματισμός και η συνεργασία μπορούν να οδηγήσουν σε εντυπωσιακά

αποτελέσματα. Επιπλέον, η διάκριση αυτή αναδεικνύει τη σημασία της διεθνούς συνεργασίας και ανταλλαγής τεχνογνωσίας στον αγώνα κατά του ηλεκτρονικού εγκλήματος. Η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Πατρών έδειξε πως ακόμα και μικρότερες σε μέγεθος αρχές επιβολής του νόμου μπορούν να ανταποκριθούν σε παγκόσμιες προκλήσεις, κερδίζοντας επάξια τη θέση τους ανάμεσα στους κορυφαίους παγκοσμίως.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.