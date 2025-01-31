Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Δύο σεισμοί ταρακούνησαν το πρωί τη Ζάκυνθο

Δύο σεισμικές δονήσεις μεγέθους 4,1 και 3,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκαν στον θαλάσσιο χώρο νοτιοδυτικά του νησιού

Διπλός σεισμός το πρωί στη Ζάκυνθο

Δύο σεισμικές δονήσεις μεγέθους 4,1 και 3,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκαν σήμερα το πρωί στον θαλάσσιο χώρο νοτιοδυτικά της Ζακύνθου.

Αναλυτικά, η πρώτη σεισμική δόνηση 4,1 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 09:36, 38 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Κεριού με εστιακό βάθος 11,8 χιλιόμετρα.

Η δεύτερη δόνηση καταγράφηκε στις 09:45 στην ίδια θαλάσσια περιοχή 39 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Κεριού, είχε ένταση 3,7 Ρίχτερ και εστιακό βάθος 15,2 χιλιομέτρων.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί και ζημιές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Σεισμός Ζάκυνθος
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark