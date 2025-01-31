Διπλός σεισμός το πρωί στη Ζάκυνθο

Δύο σεισμικές δονήσεις μεγέθους 4,1 και 3,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκαν σήμερα το πρωί στον θαλάσσιο χώρο νοτιοδυτικά της Ζακύνθου.

Αναλυτικά, η πρώτη σεισμική δόνηση 4,1 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 09:36, 38 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Κεριού με εστιακό βάθος 11,8 χιλιόμετρα.

Η δεύτερη δόνηση καταγράφηκε στις 09:45 στην ίδια θαλάσσια περιοχή 39 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Κεριού, είχε ένταση 3,7 Ρίχτερ και εστιακό βάθος 15,2 χιλιομέτρων.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί και ζημιές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.