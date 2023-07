ΕΦΕΤ: Ανακαλεί κατεψυγμένο σουβλάκι κοτόπουλο, λόγω σαλμονέλας Ελλάδα 14:14, 31.07.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

0

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Ο ΕΦΕΤ απαίτησε την άμεση ανάκληση του συνόλου της συγκεκριμένης παρτίδας του εν λόγω προϊόντος και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι