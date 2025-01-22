Στο Πειθαρχικό Συμβούλιο όπου στάλθηκε με απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης παρουσιάστηκε η Δήμαρχος Κασσάνδρας, Αναστασία Χαλκιά για να δώσει εξηγήσεις σχετικά με το θάνατο του 19χρονου Γιάννη Καμπαϊλή τον περασμένο Αύγουστο σε λούνα παρκ στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής.

Μαζί της ήταν επίσης για να δώσει εξηγήσεις και η αρμόδια Αντιδήμαρχος.

Ως μάρτυρας, σύμφωνα με το thestival κατέθεσε ο πατέρας του 19χρονου, Γιώργος Καμπαϊλής που δήλωσε ότι την ευθύνη για την σφράγιση την έχει η Δήμαρχος και κατηγόρησε όλο τον μηχανισμό του Δήμου ότι επικρατεί χάος κι ότι «ακόμα και σήμερα λειτουργεί όπως να ‘ναι». Αναφέρθηκε στη μη πιστοποίηση του επίμαχου παιχνιδιού πάνω στο οποίο είχε ανεβεί το παιδί του και για το οποίο δεν υπήρχαν χαρτιά αλλά και σε πλαστά έγγραφα που είχαν κατατεθεί προκειμένου το λούνα παρκ να λειτουργεί.

«Σακάτεψαν το παιδί μου και θα κάνω τα πάντα να αποδοθεί Δικαιοσύνη» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Καμπαϊλής.

Ειδικός συνεργάτης επί νομικών θεμάτων του Δήμου Κασσάνδρας κατέθεσε υπέρ της Δημάρχου. Αναφέρθηκε στον τρόπο λειτουργίας του Δήμου και επισήμανε ότι οι αποφάσεις των σφραγίσεων ανήκει στα στελέχη των υπηρεσιών και στους αρμόδιους αντιδημάρχους κι όχι στη Δήμαρχο.

Η Δήμαρχος Αναστασία Χαλκιά από την πλευρά της εξήγησε τον τρόπο λειτουργίας του Δήμου και είπε ότι το επίμαχο έγγραφο της Αστυνομίας πήγε στο αυτοτελές τμήμα ενεργειών χωρίς να ενημερωθεί η ίδια.

Επισήμανε ότι ο Δήμος δεν διαθέτει Δημοτική Αστυνομία και αναφέρθηκε στην υποστελεχωση των υπηρεσιών του Δήμου. Επιρρίπτει ευθύνες σε υπάλληλο του Δήμου που δεν την ενημέρωσε για το έγγραφο της Αστυνομίας αλλά και στην Αστυνομία ότι δεν αξιολόγησε σωστά τον έλεγχο και δεν διαβάθμισε σωστά το έγγραφο του ελέγχου που έπραξαν αστυνομικοί το οποίο έγγραφο του ελέγχου είπε ότι στάλθηκε ταχυδρομικά στον Δήμο.

«Δεν υπήρχε περίπτωση να ήξερα ότι είναι επικίνδυνο το λούνα παρκ και να μην το έκλεινα» είπε και πρόσθεσε «αν πίστευα ότι έφταιγα εγώ δεν θα με βλέπατε εδώ σήμερα» υπογραμμίζοντας μάλιστα ότι «δεν έχω καμία προσωπική ευθύνη», αναφερόμενη στο περιστατικό.

Η αρμόδια Αντιδήμαρχος κατέθεσε επίσης ότι δεν γνώριζε για το έγγραφο της Αστυνομίας και είπε ότι τα λούνα παρκ λειτουργούν με προσωρινές άδειες.

Η διαδικασία όλη διήρκησε περίπου μια ώρα και αναμένεται η γνωμοδότηση του Πειθαρχικού Συμβούλιου, ωστόσο παραμένει άγνωστο εάν θα ανακοινωθεί σήμερα.

Σε δηλώσεις του ο δικηγόρος της Δημάρχου, Ιωάννης Μακρής, είπε ότι ο ισχυρισμός της κ. Χαλκιά είναι ότι “δεν φέρει ουδεμία απολύτως ευθύνη για το τραγικό συμβάν”. Τόνισε επίσης ότι το Πειθαρχικό Συμβούλιο θα εκδώσει γνωμοδότηση και την τελική απόφαση θα την λάβει η Αποκεντρωμένη Διοίκηση.

Πηγή: skai.gr

