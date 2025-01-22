Υφυπουργός Υγείας: Ποινικές κυρώσεις σε όποιους πωλούν τσιγάρα και αλκοόλ σε ανήλικους

Για το σχέδιο νόμου που ετοιμάζεται και το οποίο απαγορεύει την πώληση αλκοόλ, καπνικών προϊόντων σε ανήλικους και φέρει ποινές στους παραβάτες, αναφέρθηκε ο υφυπουργός Υγείας, Δημήτρης Βαρτζόπουλος.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο κ. Βαρτζόπουλος ανέφερε πως «αύριο έχουμε μία σύσκεψη η οποία θα εξετάσει τις τελευταίες λεπτομέρειες από νομοπαρασκευαστικής πλευράς. Αυτό σημαίνει ότι θα πάρει τον δρόμο του. Θα περάσει το Υπουργικό Συμβούλιο, θα πάει στη γραμματεία κοινοβουλευτικών θεμάτων και μετά θα μπει στη Βουλή. Αφορά τους ανηλίκους σε σχέση με το αλκοόλ και τον καπνό».

Στην ερώτηση τι θα γίνει αν πάει ένας ανήλικος να αγοράσει στο περίπτερο τσιγάρα και ουίσκι απάντησε: «Δεν θα γίνεται με το νέο νομοσχέδιο. Είμαστε μια επιτρεπτική κουλτούρα στο αλκοόλ. Το κρασάκι στο τραπέζι της Κυριακής είναι μια οικογενειακή μας παράδοση, η οποία δεν θα διαταραχθεί, αλλά εκείνο το οποίο θα διαφυλαχθεί είναι ακριβώς το να μην συμβαίνουν αυτά τα οποία βλέπουμε να συμβαίνουν με τους ανηλίκους, οι οποίοι κινδυνεύουν να υποστούν ανήκεστο βλάβη της υγείας τους από κατανάλωση οινοπνευματωδών ποτών και μάλιστα όχι μπόμπες, όχι μόνο τα νοθευμένα, αλλά και τα κανονικά, δηλαδή τα σωστά. Απαγορεύεται αυτό εδώ για λόγους όχι απλώς δημοσίας υγιεινής, αλλά κυρίως προσωπικής υγείας. Άρα το “πήγαινε αγόρι μου στο μίνι μάρκετ να πάρεις το τσίπουρο” δεν θα γίνεται πλέον. Πλέον η πώληση αλκοόλ σε ανήλικους γίνεται και ποινικό αδίκημα».

Όπως πρόσθεσε ο υφυπουργός Υγείας: «Ένας γονιός δεν θα μπορεί να στείλει το παιδί του για καπνό ή τσιγάρα. Αν το δώσει ο ταμίας θα έχει ποινικές κυρώσεις και ο γονέας υποπίπτει στο γνωστό αδίκημα παραμέλησης ανηλίκου. Η προληπτική ισχύς του νόμου έχει κυρίως σχέση με τους πωλητές. Ο νόμος γίνεται αυστηρότατος για να συνειδητοποιήσουν όλοι οι εμπλεκόμενοι στην αλυσίδα ότι είναι πολύ σημαντικό να μην το κάνουν».

Εξήγησε ότι «αυτός που το πουλάει, μπάρμαν, ταμίας, περιπτεράς, είναι υποχρεωμένος να ζητά ταυτότητα κι αν δεν του δίνεται δεν θα χορηγεί αλκοόλ. Θα έχει κυρώσεις ποινικές και διοικητικές. Το κατάστημα θα κλείνει από την πρώτη φορά για ένα άλφα χρονικό διάστημα και θα μπαίνει πρόστιμο. Τη δεύτερη φορά θα είναι μεγαλύτερο το χρονικό διάστημα και την τρίτη φορά “γεια σας”».

Ακόμα είπε ότι τα πάντα που έχουν σχέση με κάπνισμα, άτμισμα θα απαγορεύονται για ανήλικους με τον ίδιο τρόπο που γίνονται για το αλκοόλ. «Τα πάντα που έχουν σχέση με κάπνισμα, θέρμανση, θερμαινόμενα δηλαδή προϊόντα, άτμισμα, όπως τα προϊόντα νικοτίνης που λαμβάνονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο (στικάκια, pouches κλπ) όλα αυτά απαγορεύονται ολοσχερώς για ανηλίκους με την ίδια διαδικασία που απαγορεύεται και το αλκοόλ, δηλαδή η υποχρέωση του πωλητού να ζητά ταυτότητα».

Τους ελέγχους θα κάνει η ΕΛΑΣ που θα έχει τον κύριο λόγο και οι υπόλοιπες ελεγκτικές αρχές (αρχή διαφάνειας, λιμενικό κλπ).

«Υπάρχει γενική απαγόρευση εισόδου ανήλικων στα κέντρα διασκέδασης και στα αμιγή μπαρ με νόμο που υπάρχει εδώ και καιρό και αυτό που εξαιρείται είναι οι ιδιωτικές εκδηλώσεις δηλαδή μαθητικές εκδηλώσεις και αυτό που αλλάζει και προστίθεται είναι ότι θα δηλώνεται υποχρεωτική αναγγελία αυτών των εκδηλώσεων στην αστυνομία», επεσήμανε.

«Αυτό το οποίο προσθέτουμε είναι ότι αυτές οι ιδιωτικές εκδηλώσεις θα πρέπει να δηλώνονται από τους ίδιους τους διοργανωτές και τα κέντρα τα οποία υποδέχονται αυτούς τους διοργανωτές στην Ελληνική Αστυνομία τρεις τέσσερις ημέρες πιο μπροστά. Αυτό γίνεται σε όλες τις δημόσιες συγκεντρώσεις και εγώ όταν κάνω μια προεκλογική εκδήλωση σε έναν κοινόχρηστο χώρο, το δηλώνω στην αστυνομία πιο μπροστά για να υπάρχει άδεια και να γνωρίζει η αστυνομία ότι εκεί υπάρχει συγκέντρωση», υπογράμμισε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.