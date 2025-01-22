Δύσκολη είναι η κατάσταση στο χωριό Βαλιμί Αχαΐας, με τους κατοίκους να μην έχουν νερό εδώ και μέρες.

Όπως καταγγέλλει κάτοικος στην εκπομπή «Live You» του ΣΚΑΪ, αναγκάζονται να λιώνουν το χιόνι για να πιούν το νερό.

«Κανείς δεν ξέρει γιατί δεν έχουμε νερό τόσες μέρες. Από τις 14 του μήνα τελείωσε το νερό και δεν ξαναήρθε ποτέ και επίσης ήμασταν δύο μέρες και χωρίς ρεύμα», αναφέρει η κάτοικος χαρακτηριστικά.

«Εγώ, ο άντρας μου και η μητέρα μου έχουμε μείνει εδώ», λέει επισημαίνοντας πως οι άλλες οικογένειες έφυγαν.

Σύμφωνα με την ίδια, από τις αρμόδιες υπηρεσίες δεν έγιναν οι σωστές ενέργειες.





