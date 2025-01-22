Ληστεία σημειώθηκε στα ΕΛΤΑ Καλλιθέας περίπου 11:30 το πρωί όταν ένα άτομο μπήκε στο κατάστημα και προσέγγισε υπάλληλο δείχνοντας ένα σημείωμα που έγραφε: «Δώσε μου όλα τα λεφτά αλλιώς θα σε πυροβολήσω».

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ο άγνωστος φέρεται να έδειξε και ένα όπλο που κρατούσε.

Η υπάλληλος του έδωσε τα χρήματα από το ταμείο και ο δράστης διέφυγε.

Αμέσως σήμανε συναγερμός στην αστυνομία που αναζητεί τον ληστή με το σημείωμα.

Πηγή: skai.gr

