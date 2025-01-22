Κρατώντας πλακάτ με το πρόσωπο του αδικοχαμένου 19χρονου έφτασαν συγγενείς και φίλοι στο δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης, όπου αναμένεται να δώσει εξηγήσεις στο πειθαρχικό συμβούλιο, η δήμαρχος Κασσάνδρας Αναστασία Χαλκιά.
Η δήμαρχος καλείται να δώσει εξηγήσεις για το μοιραίο δυστύχημα που σημειώθηκε τον περασμένο Αύγουστο στο λούνα παρκ στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής στο οποίο σκοτώθηκε ο 19χρονος Γιάννης Καμπαϊλής.
Οι άνθρωποι του, όπως γράφει το ThessToday κατέφτασαν με πούλμαν λίγο μετά τις 9, σχηματίζοντας μια μαυροντυμένη βουβή πομπή, μέχρι την είσοδο του δικαστηρίου.
