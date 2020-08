Βροχοπτώσεις: Σοβαρά προβλήματα στην κεντρική Εύβοια- 2 νεκροί ανασύρθηκαν στα Πολιτικά όπου τα νερά όπως βλέπετε μετατράπηκαν σε χείμαρρους στους δρόμους #κακοκαιρία #evoia #politikaevias

A post shared by SKAI.gr (@skaigr) on Aug 8, 2020 at 10:53pm PDT