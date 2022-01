Δύο νέες τοιχογραφίες εμπνευσμένες από την Ελληνική Επανάσταση σε δημοτικά σχολεία της Αθήνας (pics)

Oι δύο τοιχογραφίες δίνουν χρώμα και πνοή σε σχολικά κτίρια της Αθήνας, ολοκληρώνοντας με αυτόν τον τρόπο το πρόγραμμα των τεσσάρων δημόσιων τοιχογραφιών με τίτλο «From the Roots to the Sky», που υλοποιήθηκε από τον δήμο Αθηναίων και την Urban Act, με τη συμμετοχή σημαντικών καλλιτεχνών της Street Art.