Σάμος: Σορός εντοπίστηκε στην παραλία της Μυκάλης

Προανάκριση διενεργείται από το Λιμεναρχείο Σάμου.

Σορός εντοπίστηκε σε παραλία της Σάμου

Τις μεσημβρινές ώρες σήμερα η Λιμενική Αρχή Σάμου ενημερώθηκε για την ύπαρξη σορού άντρα, αγνώστων λοιπών στοιχείων, στην παραλία Μαυρίκος Μυκάλης Σάμου.

Στελέχη της Λιμενικής Αρχής μετέβησαν στο σημείο, ενώ η σορός μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Σάμου για διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.

Προανάκριση διενεργείται από το Λιμεναρχείο Σάμου.

