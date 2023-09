Να παραμείνουν οι ποινές στους δολοφόνους της Ελένης Τοπαλούδη πρότεινε η εισαγγελέας της έδρας στον Άρειο Πάγο Ελλάδα 11:32, 19.09.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

0

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Η εισαγγελέας πρότεινε στον Αρειο Πάγο να απορριφθούν οι αιτήσεις αναίρεσης που είχαν υποβάλει οι δύο καταδικασθέντες για τη δολοφονία της Ελένης Τοπαλούδη