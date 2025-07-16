Πέντε άτομα (1 γυναίκα και 4 άνδρες) προσήχθησαν το απόγευμα της Τετάρτης και εξετάζονται από αστυνομικούς του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ζωής και της Προσωπικής Ελευθερίας της ΔΑΟΕ για την υπόθεση ανθρωποκτονίας του Πολωνού καθηγητή που έλαβε χώρα στις 4 Ιουλίου 2025 στην Αγία Παρασκευή.

Η πρώην σύζυγος του Πολωνού πανεπιστημιακού καθηγητή φέρεται να κατηγορείται ως ηθική αυτουργός για τη δολοφονία του και ο νυν σύντροφός της ως ο δράστης της ανθρωποκτονίας. Παράλληλα, 3 ακόμα άτομα, δύο αλβανικής καταγωγής και ένας βουλγαρικής φέρεται να βοήθησαν τον δράστη και κατηγορούνται για συνέργεια. Αυτοί, σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, μετέφεραν τον δράστη στον τόπο του εγκλήματος και φέρεται να του έδωσαν το όπλο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα ξεκίνησαν μετά την απόφαση δικαστηρίου, η οποία επέτρεπε στον καθηγητή να παίρνει τα δύο παιδιά στο εξωτερικό. Επίσης, υπήρχαν και οικονομικές διαφορές, οι οποίες πήγαζαν από δύο εταιρείες που είχε συστήσει το πρώην ζευγάρι, στις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η πρώην σύζυγος αρνείται τις κατηγορίες περί ηθικής αυτουργίας. Στον αντίποδα, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι υπόλοιποι εμπλεκόμενοι στην τραγική αυτή ιστορία, φέρονται να έχουν ομολογήσει και να έχουν περιγράψει στην αστυνομία τις κινήσεις τους και τον ρόλο που είχε αναλάβει ο καθένας.

Υπενθυμίζεται ότι ο 43χρονος βρέθηκε νεκρός λίγο μετά τις 4 το απόγευμα της Παρασκευής (4/7) στην οδό Ειρήνης, με τραύματα από σφαίρες στο θώρακα και το λαιμό. Σύμφωνα με μαρτυρίες ο δράστης, που φορούσε χειρουργική μάσκα, πλησίασε πεζός τον 43χρονο και τον πυροβόλησε. Οι αστυνομικοί συνέλλεξαν 5 κάλυκες από το τόπο του εγκλήματος.

Γύρω από τη δολοφονία του Πολωνού καθηγητή, είχε απλωθεί πέπλο μυστηρίου κυρίως σε ό,τι αφορά στα κίνητρα της στυγερής πράξης.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, ο 43χρονος καθηγητής του Πανεπιστημίου Μπέρκλεϊ στις ΗΠΑ δεν είχε απασχολήσει για τίποτα τις Αρχές, ούτε φαίνεται να είχε διαφορές στη χώρα μας, επομένως οι έρευνες στράφηκαν στο στενό φιλικό και συγγενικό περιβάλλον του θύματος.

Άλλωστε, τη στιγμή της δολοφονίας κατευθυνόταν προς το σπίτι της πρώην συζύγου του, η οποία είναι Ελληνίδα οικονομολόγος και με την οποία είχαν γνωριστεί στην Αμερική και έχουν αποκτήσει δίδυμα αγοράκια 10 ετών, προκειμένου να τα πάρει να πάνε βόλτα.

Σημειώνεται πως ο τρόπος της δολοφονίας του Πολωνού καθηγητή έδειχνε επαγγελματική εκτέλεση, ενώ η άφιξή του στην Ελλάδα σχετιζόταν και με το γεγονός πως έπρεπε να παραστεί στο δικαστήριο αναφορικά με την επικοινωνία που θα είχε με τα παιδιά του.

