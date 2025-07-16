Για πρώτη φορά στην Ελλάδα Επαγγελματικό Λύκειο σε σωφρονιστικό κατάστημα ενηλίκων

Το πρώτο Επαγγελματικό Λύκειο, το οποίο θα λειτουργεί εντός του Σωφρονιστικού Καταστήματος Λάρισας, ιδρύεται με Kοινή Υπουργική Απόφαση που υπέγραψαν η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Αθανάσιος Πετραλιάς και ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη, Ιωάννης Λαμπρόπουλος.

Όπως ενημέρωσε σχετικά το Υπουργείο Παιδείας, πρόκειται, για το 8ο Επαγγελματικό Λύκειο Λάρισας που θα λειτουργεί οργανωμένα σε σωφρονιστική δομή ενηλίκων στην Ελλάδα, καλύπτοντας έτσι τις ανάγκες του πληθυσμού των φυλακών.

«Βάζουμε ένα ακόμη λιθαράκι στην συνολική προσπάθεια που γίνεται από τα συναρμόδια υπουργεία, προκειμένου η εκπαίδευση να αποτελέσει την αιχμή του δόρατος μία σύγχρονης σωφρονιστικής πολιτικής», δήλωσε σχετικά η υπουργός Παιδείας.

Η Σοφία Ζαχαράκη επισήμανε ότι πρόκειται για «ένα ουσιαστικό βήμα προς την ενίσχυση της εκπαιδευτικής ισότητας και της κοινωνικής επανένταξης» και προσέθεσε: «Η Παιδεία αποτελεί ύψιστο ανθρώπινο δικαίωμα και δεν μπορεί να εξαιρεί κανέναν. Παρέχοντας στους κρατούμενους πρόσβαση σε δομημένη και ποιοτική επαγγελματική εκπαίδευση, δίνουμε πραγματικές ευκαιρίες για προσωπική ανάπτυξη, επανένταξη και έναν νέο δρόμο ζωής μετά την έκτιση της ποινής τους. Τους παρέχουμε το "κοινωνικό διαβατήριο" για την επόμενη μέρα. Η εκπαίδευση δεν είναι προνόμιο, είναι θεμέλιο ελπίδας και προόδου».

Σύμφωνα με την ενημέρωση από το Υπουργείο Παιδείας, η εν λόγω πρωτοβουλία εντάσσεται στο πλαίσιο της πολιτικής για ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση, ακόμη και υπό συνθήκες εγκλεισμού, με στόχο την ενδυνάμωση των κρατουμένων και τη διευκόλυνση της κοινωνικής και επαγγελματικής τους επανένταξης.

«Η νέα σχολική μονάδα, δημιουργεί συνθήκες για τη συνέχιση της εκπαίδευσης μετά το Γυμνάσιο, κάτι που μέχρι σήμερα δεν ήταν εφικτό. Οι απόφοιτοι του 2ου Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Λάρισας, το οποίο λειτουργεί ήδη στο Σωφρονιστικό Κατάστημα από το 2004, παρέμεναν χωρίς οργανωμένη διέξοδο για σπουδές στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Οι δυνατότητες περιορίζονταν σε αποσπασματικές ή εξ αποστάσεως λύσεις, χωρίς καθηγητές, χωρίς τάξεις, χωρίς υποδομές. Το αποτέλεσμα ήταν η αδυναμία των κρατουμένων να αποκτήσουν αναγνωρισμένα προσόντα και να αποκτήσουν ελπίδα για αλλαγή πορείας», αναφέρεται από πλευράς Υπουργείου Παιδείας.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στη σχετική ανακοίνωση, με την ίδρυση του 8ου ΕΠΑΛ, το Σωφρονιστικό Κατάστημα αποκτά μια πλήρη εκπαιδευτική αλυσίδα, που εκτείνεται από την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια γενική εκπαίδευση, μέχρι την επαγγελματική κατάρτιση. Το σχολείο θα λειτουργεί εντός του καταστήματος κράτησης, με κανονικό πρόγραμμα σπουδών και επίσημα αναγνωρισμένους τίτλους. Οι κρατούμενοι έτσι αποκτούν πρόσβαση σε επαγγελματική κατάρτιση, σε οργανωμένη μάθηση και σε ένα πλαίσιο που ενισχύει την αυτοεκτίμηση και την προοπτική ζωής μετά την αποφυλάκιση.

Όπως επισημαίνεται, το 8ο ΕΠΑΛ Λάρισας, είναι αποτέλεσμα μακρόχρονης προσπάθειας. Από το 2015, ο τότε διευθυντής του 2ου Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Λάρισας, Γιώργος Τράντας, σήμερα διευθυντής Εκπαιδευτικών Μονάδων του Σωφρονιστικού Καταστήματος, εργάστηκε συστηματικά για να διαμορφωθούν οι συνθήκες που θα επιτρέψουν την ίδρυση ενός οργανωμένου λυκείου εντός της φυλακής. Ο Ν. 4763/2020 άνοιξε τον δρόμο για τη σύσταση τέτοιων δομών, ενώ η τοπική και περιφερειακή στήριξη που εξασφαλίστηκε στην πορεία αποδείχθηκε κρίσιμη.

«Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού αντιμετωπίζει την εκπαίδευση στις φυλακές όχι ως επικουρική πολιτική, αλλά ως οργανικό κομμάτι ενός εκπαιδευτικού συστήματος που σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα και επενδύει στην κοινωνική συνοχή. Κάθε κρατούμενος που ολοκληρώνει ένα πρόγραμμα σπουδών, κάθε άνθρωπος που αποκτά γνώσεις και δεξιότητες εντός του χώρου κράτησης, ενισχύει τις πιθανότητες επανένταξης, απομακρύνεται από τον φαύλο κύκλο της υποτροπής και ενδυναμώνεται ως πολίτης», καταλήγει η ανακοίνωση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.