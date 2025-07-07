Πέπλο μυστηρίου έχει απλωθεί γύρω από τη δολοφονία του Πολωνού καθηγητή στην Αγία Παρασκευή, κυρίως σε ό,τι αφορά στα κίνητρα της στυγερής πράξης.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, ο 43χρονος καθηγητής του Πανεπιστημίου Μπέρκλεϊ στις ΗΠΑ δεν είχε απασχολήσει για τίποτα τις Αρχές, ούτε φαίνεται να είχε διαφορές στη χώρα μας, επομένως οι έρευνες στρέφονται στο αρχικό τους πεδίο, δηλαδή στο στενό φιλικό και συγγενικό περιβάλλον του θύματος.

Άλλωστε, τη στιγμή της δολοφονίας κατευθυνόταν προς το σπίτι της πρώην συζύγου του, η οποία ήταν Ελληνίδα οικονομολόγος και με την οποία είχαν γνωριστεί στην Αμερική και είχαν αποκτήσει δίδυμα αγοράκια 10 ετών, προκειμένου να τα πάρει να πάνε βόλτα. Κατά τα φαινόμενα, ο τρόπος της δολοφονίας δείχνει επαγγελματική εκτέλεση.

Σημειώνεται ότι υπάρχει ένα ταξίδι διακοπών που είχε κάνει πριν χρόνια ο Πολωνός στη Βόρεια Κορέα, ενώ η άφιξή του στην Ελλάδα σχετίζεται με την ανάγκη να παραστεί στο δικαστήριο αναφορικά με την επικοινωνία που θα είχε με τα παιδιά του.

