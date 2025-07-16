Βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει η φωτιά κοντά στην Εθνική Οδό, στην περιοχή των Οινοφύτων, που ξέσπασε το απόγευμα της Τετάρτης, σημαίνοντας συναγερμό στις πυροσβεστικές δυνάμεις.

Η φωτιά εκδηλώθηκε στον παράδρομο προς Δήλεσι και καίει χαμηλή βλάστηση και καλαμιές.

Στο σημείο επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 20ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα, 4 αεροσκάφη και ελικόπτερα. Παράλληλα, υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.