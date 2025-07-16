Λογαριασμός
Βελτιωμένη η εικόνα της φωτιάς στα Οινόφυτα κοντά στην Εθνική Οδό - Κινητοποιήθηκαν 6 εναέρια μέσα

Στον παράδρομο προς Δήλεσι η εστία της φωτιάς - Στο σημείο επιχειρούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις - Καίει χαμηλή βλάστηση και καλαμιές

UPDATE: 18:32
Πυροσβεστική

Βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει η φωτιά κοντά στην Εθνική Οδό, στην περιοχή των Οινοφύτων, που ξέσπασε το απόγευμα της Τετάρτης, σημαίνοντας συναγερμό στις πυροσβεστικές δυνάμεις.

Η φωτιά εκδηλώθηκε στον παράδρομο προς Δήλεσι και καίει χαμηλή βλάστηση και καλαμιές.

Στο σημείο επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 20ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα, 4 αεροσκάφη και ελικόπτερα. Παράλληλα, υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

