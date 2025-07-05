Λογαριασμός
Δολοφονία στην Αγία Παρασκευή: Πολωνός καθηγητής από τις ΗΠΑ το θύμα - Αναζητείται συγκεκριμένο άτομο ως ύποπτος

Η Αστυνομία αποδίδει σε προσωπικές διαφορές τη δολοφονία - Ο 43χρονος βρέθηκε νεκρός λίγο μετά τις 4 το απόγευμα της Παρασκευής, με τραύματα από σφαίρες στον θώρακα και τον λαιμό

Δολοφονία στην Αγία Παρασκευή

Στην ταυτοποίηση του θύματος της δολοφονίας που σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής στην Αγία Παρασκευή προχώρησε η ΕΛΑΣ.

Το θύμα είναι 43 ετών, Πολωνός υπήκοος, καθηγητής σε πανεπιστήμιο των ΗΠΑ. Από τις μέχρι τώρα έρευνες προκύπτει ότι ο 43χρονος είχε έρθει για λίγες μέρες στην Ελλάδα καθώς ήταν μόνιμος κάτοικος εξωτερικού.

Σύμφωνα με πληροφορίες η Αστυνομία αποδίδει σε προσωπικές διαφορές την δολοφονία ενώ αναζητείται συγκεκριμένο άτομο ως ύποπτος. Παράλληλα επισημαίνεται ότι ο 43χρονος δεν είχε απασχολήσει ποτέ τις Αρχές.

Υπενθυμίζεται ότι ο 43χρονος βρέθηκε νεκρός λίγο μετά τις 4 το απόγευμα της Παρασκευής στην οδό Ειρήνης, με τραύματα από σφαίρες στο θώρακα και το λαιμό. Σύμφωνα με μαρτυρίες ο δράστης, που φορούσε χειρουργική μάσκα, πλησίασε πεζός τον 43χρονο και τον πυροβόλησε. Οι αστυνομικοί συνέλλεξαν 5 κάλυκες από το τόπο του εγκλήματος. 

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

