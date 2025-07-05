Στην ταυτοποίηση του θύματος της δολοφονίας που σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής στην Αγία Παρασκευή προχώρησε η ΕΛΑΣ.

Το θύμα είναι 43 ετών, Πολωνός υπήκοος, καθηγητής σε πανεπιστήμιο των ΗΠΑ. Από τις μέχρι τώρα έρευνες προκύπτει ότι ο 43χρονος είχε έρθει για λίγες μέρες στην Ελλάδα καθώς ήταν μόνιμος κάτοικος εξωτερικού.

Σύμφωνα με πληροφορίες η Αστυνομία αποδίδει σε προσωπικές διαφορές την δολοφονία ενώ αναζητείται συγκεκριμένο άτομο ως ύποπτος. Παράλληλα επισημαίνεται ότι ο 43χρονος δεν είχε απασχολήσει ποτέ τις Αρχές.

Υπενθυμίζεται ότι ο 43χρονος βρέθηκε νεκρός λίγο μετά τις 4 το απόγευμα της Παρασκευής στην οδό Ειρήνης, με τραύματα από σφαίρες στο θώρακα και το λαιμό. Σύμφωνα με μαρτυρίες ο δράστης, που φορούσε χειρουργική μάσκα, πλησίασε πεζός τον 43χρονο και τον πυροβόλησε. Οι αστυνομικοί συνέλλεξαν 5 κάλυκες από το τόπο του εγκλήματος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.