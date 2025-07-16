Σε φυλάκιση 15 μηνών καταδικάστηκε ένας 43χρονος, επειδή πέταξε - πάνω σε καβγά - ένα πιάτο με καρπούζι στο κεφάλι της συζύγου του, απευθύνοντας παράλληλα απειλές εναντίον της.

Το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, ενώπιον του οποίου δικάστηκε, τον έκρινε ένοχο για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη και απειλή, ενώ αποφάσισε να τον αφήσει ελεύθερο ενόψει του Εφετείου, υπό τους όρους της μετοίκισής του από το σπίτι και της μη προσέγγισης της γυναίκας σε απόσταση μικρότερη των 50 μέτρων.

Ο 43χρονος είχε συλληφθεί όταν γείτονες άκουσαν φωνές και ειδοποίησαν την αστυνομία. Καταθέτοντας στο δικαστήριο η σύζυγός του ανέφερε ότι η κατάσταση στο σπίτι είναι τεταμένη, ενώ προηγήθηκαν παρόμοια περιστατικά στο παρελθόν. Περιγράφοντας τις συνθήκες υπό τις οποίες εκδηλώθηκε ο καβγάς που τους οδήγησε στο αυτόφωρο, είπε ότι «γυρίσαμε από τις δουλειές μας και αφού ο άνδρας μου είχε μία διένεξη με τους ανήλικους γιους μας στη συνέχεια μαλώσαμε για το ποιος θα κάνει πρώτος μπάνιο».

Η απειλή που της απηύθυνε, όπως κατέθεσε η ίδια, ήταν «βούλωσέ το, να μην στο βουλώσω για πάντα». «Δεν φοβήθηκα μη με σκοτώσει, παρά μόνο για το εάν φάω κανένα χαστούκι, όπως συνέβη στο παρελθόν», συμπλήρωσε η ίδια, ενώ σε ερώτηση του δικαστηρίου για το εάν είναι διατεθειμένη να αναζητήσουν βοήθεια από εδικό απάντησε αρνητικά.

Απολογούμενος ο 43χρονος ζήτησε συγγνώμη από τα παιδιά του, για τα οποία είπε ότι «δεν με ακούνε» και τόνισε ότι δεν είχε σκοπό να προκαλέσει κακό στην γυναίκα του, αναγνωρίζοντας ότι δεν ενήργησε σωστά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

