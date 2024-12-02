Σε τροποποιήσεις δρομολογίων εξαιτίας των επιπτώσεων της κακοκαιρίας που έπληξε τη χώρα και για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού προχωρά η Hellenic Train.

Ειδικότερα, το σημερινό δρομολόγιο IC55 Θεσσαλονίκη - Αθήνα θα πραγματοποιηθεί με λεωφορεία, ενώ το επόμενο δρομολόγιο (IC57 Θεσσαλονίκη - Αθήνα) θα πραγματοποιηθεί στο τμήμα Θεσσαλονίκη - Λάρισα με λεωφορεία και στο τμήμα Λάρισα - Αθήνα με αμαξοστοιχία.

Αύριο Τρίτη, όλα τα δρομολόγια μεταξύ Αθήνας και Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιηθούν στο τμήμα Θεσσαλονίκη - Λάρισα - Θεσσαλονίκη με λεωφορεία και στο τμήμα Λάρισα - Αθήνα - Λάρισα με αμαξοστοιχίες. Η Hellenic Train ευχαριστεί το επιβατικό κοινό για την κατανόηση. https://www.hellenictrain.gr/news/anakoinosi-02122024-kykloforiakes-rythmiseis-ston

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.