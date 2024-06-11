Προθεσμία να απολογηθεί την Παρασκευή πήρε ο 37χρονος από την Ηλεία ο οποίος φυγαδεύτηκε στο αστυνομικό μέγαρο Πύργου στο οποίο μετέβη ο εισαγγελέας Πρωτοδικών Ηλείας για του απαγγείλει κατηγορίες.

Νωρίτερα στάθηκε αδύνατο ο καθ΄ομολογίαν δράστης να μεταβεί στην εισαγγελία Πύργου καθώς συγγενείς του άτυχου κοριτσιού επιχείρησαν να τον λιντσάρουν. Πλήθος, συγχωριανών και συγγενών της 11χρονης, με μια φωτογραφία της στα χέρια, περίμεναν τον δράστη που στέρησε με τόσο φρικιαστικό τρόπο τη ζωή από το άτυχο κορίτσι.

Ωστόσο, λόγω της εκρηκτικής κατάστασης, το περιπολικό με το κατηγορούμενο για λόγους ασφαλείας αποχώρησε, χωρίς να απολογηθεί.

Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στην αστυνομική διεύθυνση όπου πήγε ο εισαγγελέας Πρωτοδικών Ηλείας για του απαγγείλει κατηγορίες της ανθρωποκτονίας με δόλο, της απόπειρας βιασμού ανηλίκου, της άρπαγης ανηλίκου, της οπλοχρησίας και οπλοκατοχής.



Ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών Ηλείας μετέβη νωρίτερα το μεσημέρι της Τρίτης στο μέγαρο της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηλείας, όπου απήγγειλε τις κατηγορίες σε βάρος του παιδοκτόνου και τον παρέπεμψε για κύρια ανάκριση στην Ανακρίτρια Ηλείας.

Η τοποθεσία θα που θα γίνει η απολογία θα αποφασιστεί κατόπιν συνεννόησης αστυνομικών και δικαστικών αρχών

Πηγή: skai.gr

