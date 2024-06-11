Γαλάτω Αλεξανδράκη: Η πρώτη δήλωση της 76χρονης κτηνοτρόφου - ευρωβουλευτή

Η Γαλάτω Αλεξανδράκη, μία 76χρονη κτηνοτρόφος και ιδιοκτήτρια κρεοπωλείου από τον Έβρο, εξελέγη ευρωβουλευτής με την Ελληνική Λύση, χωρίς ποτέ να έχει δώσει συνέντευξη, να έχει social media ή να έχει ποζάρει για αφίσα.

Η 76χρονη που ζει στην Αλεξανδρούπολη και κατάγεται από το Κουφόβουνο Διδυμοτείχου, συγκέντρωσε 51.281 σταυρούς και αναμένεται να βρεθεί στην Ευρωβουλή.

Στις πρώτες της δηλώσεις στη ΔΕΛΤΑ τηλεόραση του Έβρου, η κυρία Αλεξανδράκη ευχαριστήσει όσους την ψήφισαν, ενώ πρόσθεσε ότι μπήκε στο ψηφοδέλτιο για να βοηθήσει.

Όσον αφορά την εκλογή της, η κτηνοτρόφος- ευρωβουλευτής αναρωτήθηκε «πώς έγινε αυτό;»

«Είμαι χαρούμενη. Και μπορώ να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο που με ψήφισε. Αυτά, δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Είμαι σοκαρισμένη γιατί δεν το περίμενα. Μπήκα για να βοηθήσω και πώς έγινε αυτό… Τους λέω ένα μεγάλο ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Να είναι όλοι καλά. Αυτά. Να είστε καλά».

Η εκλεγμένη ευρωβουλευτής δεν θέλησε να απαντήσει στα σενάρια που τη θέλουν να μην ταξιδεύει τελικά στις Βρυξέλλες και απάντησε ότι δεν θα κάνει άλλες δηλώσεις τις επόμενες μέρες.



Πηγή: skai.gr

