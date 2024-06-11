Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες στη θαλάσσια περιοχή του Λαμπιρίου, κοντά στο Αίγιο, για τον εντοπισμό ενός 27χρονου, ο οποίος είχε πάει για υποβρύχιο ψάρεμα και αγνοείται.

Σύμφωνα με το Λιμενικό, στις έρευνες μετέχουν δύο περιπολικά σκάφη και περιπολικό πλοίο του Λιμενικού, ιδιωτικά σκάφη, καταδυτικά κέντρα, καθώς και ένας ιδιώτης δύτης.

Επίσης, για τον εντοπισμό του 27χρονου πραγματοποιήθηκαν έρευνες στην παραλιακή περιοχή από περιπολικό όχημα του Λιμενικού και εθελοντές, ενώ πάνω από την περιοχή του Λαμπιρίου, αλλά και του Κορινθιακού κόλπου, πέταξε ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

