Στην απόφαση για κλείσιμο των σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο θα επικρατούν συνθήκες καύσωνα, προχωρούν δημοτικές αρχές στη Βόρεια Ελλάδα.

Με απόφαση του δημάρχου Αμπελοκήπων-Μενεμένης, Λάζαρου Κυρίζογλου, διακόπτεται προσωρινά η λειτουργία των δημοτικών σχολείων και των νηπιαγωγείων του δήμου, στη δυτική Θεσσαλονίκη, για την Τετάρτη και την Πέμπτη, 12 και 13 Ιουνίου, λόγω των έκτακτων καιρικών συνθηκών. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του δήμου, ο καύσωνας καθιστά δυσχερή την πρόσβαση και την παραμονή των μικρών μαθητών στις σχολικές αίθουσες.

Στον δήμο Κορδελιού - Ευόσμου αποφασίστηκε όλα τα δημοτικά σχολεία να λειτουργήσουν αύριο και την Πέμπτη έως τις 11:30 το πρωί, ενώ τα ολοήμερα δεν θα λειτουργήσουν.

Στον δήμο Λαγκαδά, στη Θεσσαλονίκη, η δήμαρχος Νίκη Ανδρεάδου αποφάσισε την προσωρινή αναστολή λειτουργίας των νηπιαγωγείων και των δημοτικών σχολείων, για την Τετάρτη 12 Ιουνίου, από τις 11 το πρωί και έως το πέρας του ημερήσιου ωρολογίου προγράμματος εξαιτίας του καύσωνα.

Επίσης, στη Νάουσα, με απόφαση του δημάρχου, Νίκου Κουτσογιάννη, αύριο (Τετάρτη), τα σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία) και το ΕΕΕΕΚ Νάουσας θα κλείσουν στις 12 το μεσημέρι, λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που πλήττουν τη χώρα.

Στον δήμο Βέροιας τροποποιείται το ωράριο των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και η ώρα αποχώρησης των μαθητών από τις αίθουσες ορίζεται για την Τετάρτη και την Πέμπτη, 12 και 13 Ιουνίου, στις 11:30 το πρωί.

Στον δήμο Σερρών αναστέλλεται έως και την Πέμπτη 13 Ιουνίου, η λειτουργία της ολοήμερης βάρδιας των νηπιαγωγείων, δημοτικών, ειδικού νηπιαγωγείου και ειδικού δημοτικού. Αναφορικά με τη λειτουργία των παιδικών σταθμών, των ΚΔΑΠ και των ΚΔΑΠμεΑ ο δήμος επισημαίνει ότι θα λειτουργήσουν κανονικά, μιας και η προσέλευση των παιδιών είναι προαιρετική λόγω μη υποχρεωτικότητας της εκπαίδευσης αυτής.

Επιπλέον, έως και την Πέμπτη 13 Ιουνίου θα παραμείνουν κλειστά τα ολοήμερα δημοτικά σχολεία και νηπιαγωγεία στους δήμους Σιντικής και Ηράκλειας του νομού Σερρών.

Αλ. Κόπτσης: Λαμβάνονται όλα τα μέτρα για την απρόσκοπτη διεξαγωγή των εξετάσεων

«Σε επικοινωνία με τους δημάρχους φροντίζουμε στο μέτρο που είναι εφικτό να μη διαταραχθεί ο οικογενειακός προγραμματισμός, έχοντας γνώμονα την ασφάλεια των μαθητών και την προστασία της υγείας τους», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο περιφερειακός διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, Αλέξανδρος Κόπτσης.

Σε ό,τι αφορά τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ο κ. Κόπτσης, ο οποίος επισκέφθηκε σήμερα σχολικές μονάδες και εξεταστικά και βαθμολογικά κέντρα στη δυτική Θεσσαλονίκη -αύριο θα πραγματοποιήσει αντίστοιχη επιθεώρηση σε σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ανατολικής Θεσσαλονίκης- διαβεβαίωσε ότι λαμβάνονται όλα τα μέτρα για την απρόσκοπτη διεξαγωγή των προαγωγικών και πανελλαδικών εξετάσεων.

Όπως διευκρίνισε, σε όλες τις σχολικές μονάδες της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης λειτουργούν κλιματιστικά και σε κάποιες περιπτώσεις στη Δυτική Θεσσαλονίκη όπου δεν υπάρχουν, αποστέλλονται επιπλέον ανεμιστήρες, ενώ επιλέγονται αίθουσες σκιερές και δροσερές και τα σχολεία έχουν προμηθευτεί νερά και χυμούς για να διατεθούν στους μαθητές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

