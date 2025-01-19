Kυριάκος Μητσοτάκης: Το πρόγραμμα του πρωθυπουργού για αύριο

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αύριο Δευτέρα 20 Ιανουαρίου στις 10.00 το πρωί, θα μιλήσει σε εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου για την παρουσίαση των Δημόσιων Ωνασείων Σχολείων.

Στις 11.30 ο Πρωθυπουργός θα έχει συνάντηση με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου στο Προεδρικό Μέγαρο και στη συνέχεια θα παραστεί στην ορκωμοσία του νέου Υφυπουργού Εξωτερικών αρμόδιου για την Οικονομική Διπλωματία και Εξωστρέφεια, Τάσου Χατζηβασιλείου.

Πηγή: skai.gr

